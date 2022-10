هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على برايتون ويعادل إنجاز أغويرو

سجل إرلينغ هالاند هدفين وأضاف كيفين دي بروين هدفا رائعا في الشوط الثاني ليفوز مانشستر سيتي 3-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع الانتصار رصيد سيتي صاحب المركز الثاني إلى 27 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال المتصدر الذي يلعب في ضيافة ساوثهامبتون يوم الأحد. ويحتل برايتون المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

وسجل هالاند للمرة السابعة على التوالي على ملعبه في جميع المسابقات، ليصبح أول لاعب من مانشستر سيتي يسجل في 7 مباريات متتالية على أرضه، منذ سيرجيو أغويرو الذي سجل هذا الإنجاز في فبراير/شباط 2018 وذلك وفق موقع "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم.

7 – Erling Haaland is the first Manchester City player to score in seven consecutive home games in all competitions since Sergio Agüero in February 2018. Unstoppable. pic.twitter.com/3e7qCXVB6o

— OptaJoe (@OptaJoe) October 22, 2022