يُعد قانون التسلل أحد القوانين الرئيسية في عالم كرة القدم، ويلعب دورا كبيرا في تحديد نتيجة المباراة، على شاكلة ضربة الجزاء.

تكمن أهمية مادة التسلل رقم 11 في قانون كرة القدم بالدرجة الأولى، بإلغاء هدف لفريق ما، بسبب وضعية غير قانونية للاعب المستفيد من الكرة، أو حتى تداخل زميله بطريقة غير مشروعة.

ولا يخلو هذا القانون من إثارة الجدل، وهي الصفة الملاصقة بكرة القدم على وجه العموم، ويمكن اعتباره من أهم الأسباب وراء القرار التاريخي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باعتماد تقنية "فار" (VAR)، ثم إدخال نظام "التسلل شبه الآلي" اعتبارًا من كأس العالم 2022 في قطر.

