منتخب صربيا في كأس العالم.. رفاق ميتروفيتش وحلم تجاوز دور المجموعات

مرّ منتخب صربيا بمرحلتين تاريخيتين قبل الوصول إلى المسمى الحالي الذي بدأ فيه المنافسة في البطولات القارية والعالمية.

حمل المنتخب الصربي اسم صربيا ومونتينغرو، وشارك به في نسخة وحيدة بكأس العالم، ثم تغير إلى جمهورية يوغسلافيا، ليظهر به في 8 نسخ (7 باسم يوغسلافيا الاشتراكية وواحدة باسم جمهورية يوغسلافيا).

ومع وصول المنتخب إلى مسماه الحالي (صربيا)، فلا يملك الفريق أي إنجازات تُذكر على صعيد الألقاب القارية والعالمية.

تاريخ منتخب صربيا

أُسّس الاتحاد الصربي لكرة القدم يوم 18 أبريل/نيسان 1919، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 1921، ثم حصل على عضوية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في عام 1954.

يتولى نيناد بجيكوفيتش رئاسة الاتحاد الصربي لكرة القدم منذ أبريل/نيسان 2017، وما زال على رأس عمله حتى اللحظة.

وفي مايو/أيار تم تعيينه أيضا نائبا لرئيس الاتحاد، بموجب قرار اللجنة التنفيذية، مع احتفاظه بجميع الصلاحيات الموكلة للرئيس.

مثّل بجيكوفيتش منتخب يوغسلافيا (صربيا حاليا) في 22 مباراة، بدأها ضد البرازيل عام 1968، وأنهاها ضد الجزائر في عام 1976.

لعبت صربيا (بالاسم الجديد) أول مباراة في تاريخها أمام إيطاليا يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2002، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2004).

ونجح المنتخب الصربي في فرض نتيجة التعادل على "الآزوري" 1-1، في المباراة التي أقيمت على أرض الآزوري وبين جماهيره.

أبرز اللاعبين التاريخيين

على الرغم من صغر سنه، فإن ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الإنجليزي، نقش اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الصربية.

ميتروفيتش البالغ من العمر 28 عاما سجل 50 هدفا في 75 مباراة، ووضع نفسه على صدارة هدافي المنتخب طوال تاريخه.

وإلى جانب ميتروفيتش، تبرز عدد من الأسماء التاريخية على غرار سينيسا ميهايلوفيتش، ونيمانيا ماتيتش، وفيليبور فاسوفيتش، ودراغان ستويكوفيتش (مدرب المنتخب الحالي)، وألكسندر كولاروف وديان ستانكوفيتش ونيمانيا فيديتش وبرانيسلاف إيفانوفيتش، والأخير هو صاحب عدد أكبر من المشاركات برصيد 105 مباريات.

مشاركات منتخب صربيا القارية

لم يسبق للمنتخب الصربي (بمسماه الحالي) نيل شرف الظهور في "اليورو"، حتى إن نتائجه في التصفيات لم تكن تشير إلى إمكانية حدوث ذلك.

شارك منتخب صربيا أول مرة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2004، واحتل المركز الثالث في المجموعة التاسعة خلف إيطاليا وويلز.

وتكرر الأمر ذاته في تصفيات يورو 2008، ولكن هذه المرة خلف بولندا والبرتغال في المجموعة الأولى، ليضرب منتخب صربيا علاقة غير ودية مع المركز الثالث، باستقراره فيه بتصفيات يورو 2012، وراء إيطاليا وإستونيا.

تراجع منتخب صربيا خطوة أخرى إلى الخلف في تصفيات يورو 2016، وحلّ رابعا بعد البرتغال وألبانيا والدانمارك، ثم عاد للمركز الثالث في تصفيات يورو 2020 بعد أوكرانيا والبرتغال على التوالي.

في دوري الأمم الأوروبية، بدأ منتخب صربيا مسيرته في البطولة الجديدة من المستوى الثالث، ونجح في الموسم الأول 2018-2019 في تصدّر مجموعته ليتأهل إلى المستوى الثاني.

وفي موسم 2019-2020 حلّ في المركز الثالث، ليبقى على حاله، ثم تصدر مجموعته في نسخة 2022-2023، ليشارك في النسخة الرابعة مع منتخبات المستوى الأول.

مشاركات صربيا في كأس العالم

على عكس مشواره المحبط في اليورو، كان لمنتخب صربيا حضور مميز في نهائيات كأس العالم، مقارنة بعمره الزمني.

تأهل المنتخب الصربي إلى نهائيات كأس العالم في 3 مرات سابقة، هي: مونديال ألمانيا 2006، وجنوب أفريقيا 2010، وروسيا 2018.

وفي المشاركات الثلاث غادر منتخب صربيا منذ الدور الأول، بحلوله في المركز الثالث مرتين، وفي المركز الرابع مرة، خلال دور المجموعات.

مباريات صربيا في مونديال 2022

أحدث الصرب مفاجأة مدوية في مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، إذ انتزعوا صدارة المجموعة الأولى من البرتغال بفارق 3 نقاط.

وتكمن المفاجأة في أن منتخب صربيا هزم نظيره البرتغالي على أرضه وبين جماهيره، في مباراة كان فيها رفاق كريستيانو رونالدو بحاجة إلى التعادل على أقل تقدير، لكن هدف ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 90 منح تذكرة السفر إلى قطر لزملائه في منتخب صربيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب صربيا في المجموعة السابعة، حيث يقص شريط مبارياته في مونديال قطر بمواجهة البرازيل يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب لوسيل.

ثم يلعب المنتخب الصربي ضد نظيره الكاميروني يوم 28 من الشهر نفسه على ملعب الجنوب، بينما ستكون آخر مبارياته في الدور الأول ضد سويسرا يوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2022 على ملعب 974.

وتعوّل صربيا في هذه المشاركة من أجل تحسين نتائج منتخبها على لاعبين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبيرة، مثل ماركو ميتروفيتش حارس إشبيلية، وأليكسا تيرزيتش مدافع فيورنتينا، وفيليب كوستيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش متوسطي ميدان يوفنتوس ولاتسيو ودوشان تاديتش جناح أياكس أمستردام الهولندي.

ولعل الأسماء الأبرز تلك الموجودة في الخط الأمامي، وهم ألكسندر ميترفيتش، ودوسان فلاهوفيتش، ولوكا يوفيتش مهاجمو فولهان ويوفنتوس وأينتراخت فرانكفورت على التوالي.

مدرب منتخب صربيا

بعد فشل صربيا في التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ترك ليوبيسا تومباكوفيتش منصبه في تدريب الفريق، ليختار الاتحاد الصربي دراغان ستويكوفيتش.

ستويكوفيتش الذي يُعدّ واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ صربيا تسلّم وظيفته الجديدة يوم الثالث من مارس/آذار 2021.

وقاد ستويكوفيتش منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، متفوقا على البرتغال (بطل يورو 2016)، كما ارتقى مع الفريق إلى المستوى الأول في دوري الأمم.

وفي مبارياته الـ20 مع المنتخب، قاد ستويكوفيتش منتخب صربيا إلى الفوز في 13 مواجهة، بينما تعادل 4 مرات، وخسر في 3 مباريات فقط، 2 منها في اللقاءات الودية (اليابان والدانمارك)، وواحدة في دوري الأمم (النرويج).