قرعة كأس العالم للسيدات 2023.. أميركا حاملة اللقب تواجه وصيفتها هولندا والمغرب مع ألمانيا

وقع منتخب أميركا الباحث عن لقب ثالث تواليا، في مجموعة واحدة مع هولندا وصيفة النسخة الأخيرة، في كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقررة بين 20 يوليو/تموز و20 أغسطس/آب 2023 في أستراليا ونيوزيلندا والتي سحبت قرعتها اليوم السبت في أوكلاند النيوزيلندية.

وستكون النسخة التاسعة من المونديال الأولى التي يشارك فيها 32 منتخبا، الأولى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية والأولى بتنظيم مشترك من بلدين (10 ملاعب).

وستعرف هوية كامل المشاركين في النهائيات في فبراير/شباط، عقب دورة ملحق قاري يحدّد آخر 3 متأهلين.

وبصرف النظر عن الملحق، سيشارك 5 منتخبات للمرة الأولى؛ المغرب، والفليبين، وجمهورية إيرلندا، وفيتنام، وزامبيا.

وتملك الولايات المتحدة الرقم القياسي بعدد الألقاب (4) أعوام 1991 و1999 و2015 و2019، مقابل لقبين لألمانيا (2003 و2007)، ولقب لكل من النروج (1995) واليابان (2011).

وبعد النجاح الجماهيري بنقل نسخة 2019 في فرنسا، يسعى الاتحاد الدولي (فيفا) إلى نقل هذه التجربة لقارة أوقيانوسيا، لكنه يصطدم بإحجام بعض الناقلين المتردّدين في دفع قيمة الحقوق التلفزيونية بقيمة عادلة.

وقال رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو على هامش القرعة "يعرض الناقلون علينا 100 مرة أقل مما يقدمونه لكأس العالم للرجال".

ووصف إنفانتينو هذه العروض بأنها "غير مقبولة"، خصوصا أن القنوات التلفزيونية "تحثنا على بذل المزيد من أجل المساواة".

إعادة لنهائي 2019

وسيشدّ منتخب الولايات المتحدة، بقيادة المخضرمة ميغان رابينو، الرحال إلى نيوزيلندا حيث يخوض منافسات المجموعة الخامسة مع هولندا والوافدة الجديدة فيتنام ومتأهل من الملحق ستعرف هويته في فبراير/شباط المقبل (البرتغال أو الكاميرون أو تايلند). وتقام مباريات المجموعة في أوكلاند، دونيدين، هاميلتون وولينغتون.

وكان المنتخب الأميركي تغلب في نهائي النسخة الأخيرة على هولندا 2-0 بهدفي رابينو وروزماري لافيل.

ويبدو مساره مقبولا نحو نهائي سيدني في 20 أغسطس/آب، إذ قد يلاقي في ثمن النهائي السويد أو جنوب أفريقيا أو إيطاليا أو الأرجنتين.

وقال مدربه المقدوني-الأميركي فلاتكو أندونوفسكي "نحن متحمسون للمباريات. هذه مجموعة قوية، لكنها ستكون مباريات جيدة في الوقت عينه، خصوصا ضد هولندا".

وتابع "هولندا جيدة جدا، كانت دوماً بين المنتخبات الكبرى. أحرزوا كأس أوروبا السابقة (2017) وبلغوا نهائي المونديال".

من جهته، وصف أندريس يونكر مدرب هولندا مواجهة الأميركيات بأنها "ضخمة لهم ولنا، هذا تحد كبير. إذا أردت إحراز هذا اللقب، يتعين عليك الفوز عليهن".

أما إنكلترا المتوجة أخيرا بلقب كأس أوروبا والمرشحة القوية للمنافسة على اللقب، فوقعت مع الدانمارك بقيادة برنيل هاردر، والصين ومتأهل من الملحق (السنغال أو هايتي أو تشيلي)، في مجموعة رابعة تقام مبارياتها في أديلايد، بريزبين، بيرث وسيدني (أستراليا).

مشاركة مغربية أولى

ووقع منتخب المغرب وصيف بطل أفريقيا، في مجموعة ثامنة تضمّ ألمانيا وصيفة كأس أوروبا، كولومبيا وكوريا الجنوبية، وسيخوض مبارياته في أستراليا.

وكان المغرب حلّ وصيفا لجنوب أفريقيا في نهائي البطولة القارية في يوليو/تموز الماضي في الرباط.

وكان منتخب المغرب يحلم في كتابة التاريخ، بعدما بات -نتيجة وصوله إلى نصف النهائي- أوّلَ منتخب عربي يتأهّل إلى نهائيّات كأس العالم.

أما إسبانيا مع حاملة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم أليكسيا بوتياس المصابة حاليا، فوقعت مع كوستاريكا، وزامبيا واليابان في مجموعة ثالثة تقام مبارياتها في نيوزيلندا.

وستتواجه فرنسا الباحثة دوما عن لقب عالمي أول، مع جامايكا والبرازيل ومتأهل من الملحق ضمن المجموعة السادسة في أستراليا.

وستفتتح نيوزيلندا، المضيفة مع أستراليا، النهائيات في 20 يوليو/تموز في ملعب إيدن بارك التاريخي في أوكلاند، حيث أرض رياضة الرغبي، أمام النرويج مع النجمة أدا هيغربرغ، في مجموعة أولى تضم أيضا الفيليبين وسويسرا.

أما المضيفة الثانية أستراليا، فتتواجه في المجموعة الثانية مع جمهورية أيرلندا، ونيجيريا وكندا. وضمّت المجموعة السابعة في نيوزيلندا منتخبات السويد، وجنوب أفريقيا، وإيطاليا والأرجنتين.