شنّت الجماهير العربية، هجوما لاذعا على حساب الدوري الإنجليزي الممتاز الرسمي -الناطق باللغة العربية- على موقع تويتر، بعد إظهاره دعما واضحا لـ"المثلية الجنسية"، من خلال تغيير شعاره الرسمي على المنصة العالمية بألوان المثلية المعروفة.

ودشن ناشطون عرب، وسم #حملة\_تبليك\_PlinArabic، منذ يوم أمس الجمعة على موقع تويتر وما زال مستمرا، ضمن حملة تهدف إلى حظر حساب البريميرليغ على تويتر وإلغاء متابعته من المتابعين العرب، خاصة أنه يستهدف الجمهور العربي بشكل مباشر.

Tweets by PLinArabic

ويعتبر دعم المثلية الجنسية أو إظهارها من الأمور غير المقبولة في المجتمعات العربية المسلمة بسبب طبيعتها المحافظة، وأن هذا الأمر مخالف للطبيعة البشرية وتعاليم الدين الإسلامي، وفق ما ذكر مغردون عبّروا عن وجهة نظرهم.

ودعا عدد كبير من المدونين إلى المشاركة في هذه الحملة وإيصالها إلى كل الجمهور لعربي حتى يحارب الأمور الدخيلة على مجتمعاته.

وأيد الناقد الرياضي السعودي طارق النوفل الحملة في تغريدة على تويتر بدأها بجملة "ننتصر لعقيدتنا وقيمنا وثقافتنا".

ننتصر لعقيدتنا وقيمنا وثقافتنا ..

لا تجبرونا او تفرضوا علينا مالا يناسب الفطرة البشرية وترفضه المجتمعات منذ ان خلق الله سيدنا آدم عليه السلام .. #حملة_تبليك_PlinArabic — طارق النوفل (@TARIQALNOFAL) October 21, 2022

وشارك الصحفي الرياضي محمود فهد على الوسم مؤكدا أن "مهمتنا كمسلمين محاربة هذا النوع من الإعلام المسلّط نحونا كعرب، لهذا على كل شريف، حظر هذا الحساب".

#حملة_تبليك_PlinArabic

جماعة قوس قزح يحاولون بكافة الطرق للدخول بشكل مباشر وعلني العالم العربي والإسلامي، مهمتنا كمسلمين محاربة هذا النوع من الإعلام المسلّط نحونا كعرب، لهذا على كل شريف، حظر هذا الحساب، المتحدّث بلغة الإسلام والعرب (اللغة العربية)، حظر الحساب هو أضعف الإيمان 🙌 pic.twitter.com/W7h0ltNHVq — Mahmoud Fahd (@mahmoudfahd87) October 21, 2022

الكاتب الصحفي السعودي ناصر الجديع: "أقل واجب عليك تجاه دينك ومجتمعك حظر كل حساب يضرب بديننا وأخلاقنا عرض الحائط ويفضل دعم فئة شاذة على تقديم الاحترام للدين والأخلاق والفطرة والمجتمع.. فذلك أضعف الإيمان".

بدوره، كتب أحد المغردين الغاضبين: "هم ما زالوا ولا يزالون وسيظلون يشنون حملاتهم القذرة وأفكارهم المسمومة التي ضد الفطرة الإنسانية وعقيدتنا، الحل الوحيد هو تعنيفهم وتهميشهم. وما عليك هو أن تشارك بحملة تبليك وتنشر كذلك، لا تستهين حتى لا يقع أحد من عندك ضحية لهم".

We are proud to celebrate Stonewall's Rainbow Laces campaign 🏳️‍🌈 The #PL and its 20 clubs will demonstrate their ongoing support for the LGTBQ+ community at all fixtures between October 22-30#RainbowLaces | @stonewalluk | https://t.co/Q5s9WyvIud pic.twitter.com/Hvsd8JyW8Z — Premier League (@premierleague) October 21, 2022

وكان الحساب الرسمي للبريميرليغ قد أعلن أمس في بيان، عن دعم "المثليين"، مشيرا إلى أن جميع الأندية الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز ستظهر دعمها للمثليين ويرتدي قادتها شارة القيادة بألوان قوس قزح (وهو شعار المثليين) في جميع المباريات بين 22 وحتى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

#حملة_تبليك_PlinArabic

جماعة قوس قزح يحاولون بكافة الطرق للدخول بشكل مباشر وعلني العالم العربي والإسلامي، مهمتنا كمسلمين محاربة هذا النوع من الإعلام المسلّط نحونا كعرب، لهذا على كل شريف، حظر هذا الحساب، المتحدّث بلغة الإسلام والعرب (اللغة العربية)، حظر الحساب هو أضعف الإيمان 🙌 pic.twitter.com/W7h0ltNHVq — Mahmoud Fahd (@mahmoudfahd87) October 21, 2022

أقل واجب عليك تجاه دينك ومجتمعك حظر كل حساب يضرب بديننا وأخلاقنا عرض الحائط ويفضل دعم فئة شاذة على تقديم الاحترام للدين والأخلاق والفطرة والمجتمع .. فذلك أضعف الإيمان 🖐️#حملة_تبليك_PLinArabic@PLinArabic — ناصر الجديع (@naljedai) October 21, 2022

تم ، فمن يخرج عن الفطرة السليمة .. ويشرعن الشذوذ فأقل القليل حظر الحساب .

#حملة_تبليك_PlinArabic — ‏سعد السعود (@sa3dals3ud) October 21, 2022

من الاخر ؛ هم ما زالوا ولا زالوا وسيظلون يشنون حملاتهم القذىرة و أفكارهم المسمومه التي ضد الفطرة الإنسانيه وعقيدتنا ،

الحل الا واحد وهو تعنيفهم وتهميشهم . ما عليك هو أن تشارك بحملة تبليك وتنشر كذلك، لا تستهين حتى لا يقع اخد من عندك ضحية لهم.@PLinArabic#حملة_تبليك_PlinArabic pic.twitter.com/zL24wP8bjl — ساخر (@SakerSport) October 21, 2022

#حملة_تبليك_PLinArabic

يقول عليه الصلاة والسلام

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

تبليك دعاة الشذوذ والفاحشة أقل واجب ديني يمكن للمسلم فعله — Samir abo Abdullah (@SamrAboAbdullah) October 22, 2022

#حملة_تبليك_PlinArabic اتمنى الحملة ماتوقف ابدا نحتاج الهاشتاق اسبوع كامل لين مايخسرون 80٪ من المتابعين على الاقل ، مافينا خير اذا حساب موجه للعرب وينشر مثل هذه السموم بيننا 😡 — محمد (@Zaeem_4Ever_) October 22, 2022