اهتزت مدرجات ملعب خان يونس البلدي في غزة بهتافات جمهور نادي شباب رفح الحماسية لعدي التميمي، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال، بعد تنفيذ عملية قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، وذلك قبل مباراة محلية لكرة القدم.

ومن بين الهتافات التي رددها المشجعون اليوم الجمعة "لعدي تحية من رفح الأبية"، "يا عدي ودعناك خالد فينا ما ننساك" وهتاف "على القدس رايحين شهداء بالملايين".

ووقف الفريقان دقيقة حدادا على التميمي (22 عاما) الذي استشهد مساء الأربعاء الماضي برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت وابلا من الرصاص على الشاب التميمي، عند مدخل المستوطنة، مما أدى إلى استشهاده واحتجزت جثمانه.