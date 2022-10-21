قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة إلى نفض غبار خسارته في الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد، واستعادة سكة الانتصارات بثنائية في الفوز على ضيفه فياريال 3-صفر الخميس، في ختام الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي ثنائيته في الدقيقتين 31 و35، رافعا رصيده إلى 11 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، وأضاف أنسو فاتي الهدف الثالث (38).

وهو الفوز الأول لبرشلونة بعد تعادل مخيب أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي (3-3) في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وخسارة قاسية أمام مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب في الكلاسيكو (1-3)، وهو الفوز الثامن له في الليغا.

وعزز برشلونة موقعه في المركز الثاني معيدا الفارق إلى 3 نقاط بينه وبين النادي الملكي، قبل استضافته أتلتيك بلباو الأحد في المرحلة الحادية عشرة، ورحلته الحاسمة إلى ميونخ لمواجهة بايرن الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأبطال.

5 تغييرات في تشكيلة برشلونة

وأجرى مدرب برشلونة تشافي هرنانديز 5 تغييرات على التشكيلة التي سقطت أمام ريال مدريد، فدفع بماركوس ألونسو وأنسو فاتي وفيران توريس وغافي والمخضرم جوردي ألبا، على حساب إيريك غارسيا والبرازيلي رافينيا والفرنسي عثمان ديمبيليه والقائد سيرجيو بوسكتس وأليخاندرو بالدي.

ووقف فياريال ندا أمام المد الهجومي للنادي الكتالوني لمدة 30 دقيقة، قبل أن ينهار وتستقبل شباكه 3 أهداف في 7 دقائق.

ونجح ليفاندوفسكي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة عرضية من ألبا داخل المنطقة، فتلاعب بمدافعين بلمسة رائعة بكعب قدمه اليمنى قبل أن يسددها زاحفة بالقدم ذاتها داخل المرمى (31).

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني عندما تلقى كرة من غافي، فتلاعب بأحد المدافعين وسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الأرجنتيني خيرونيمو رويي (35).

ليفاندوفسكي يقهر حارس فياريال بكرة مخادعة لا تصد ولا ترد!#الدوري_الاسباني #برشلونه_فياريال pic.twitter.com/Lj5ZfvmORp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 20, 2022

وعزز فاتي تقدم النادي الكتالوني عقب مجهود فردي رائع لفيران توريس داخل المنطقة، وتمريرة زاحفة أمام المرمى لزميله الذي تابعها بيسراه ويمناه، فارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت إليه ليتابعها بكعب قدمه اليسرى داخل المرمى الخالي (39).

وتابع برشلونة أفضليته في الشوط الثاني دون أن ينجح في التعزيز على الرغم من دخول ديمبيليه ورافينيا.

تألق الزلزولي

وبفضل تألق لاعبه الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي المعار من برشلونة، استعاد فريق أوساسونا نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم وتعادل، عندما تغلب على ضيفه إسبانيول 1-صفر.

وسجل الدولي الكرواتي أنتي بوديمير الهدف الوحيد من تمريرة متقنة للزلزولي (55).

وارتقى أوساسونا إلى المركز السابع برصيد 16 نقطة، فيما تراجع إسبانيول إلى المركز 16 بعدما تجمّد رصيده عند 9 نقاط.