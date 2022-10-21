كورونا فرضت التغيير على عدد اللاعبين.. إرسال القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر غدا

يتعين على مدربي فرق كأس العالم لكرة القدم إرسال القوائم الأولية لمنتخباتهم اليوم الجمعة، في حين يعكفون حاليا على الانتهاء من اختياراتهم، استعدادا للنهائيات في قطر.

في خطوة أولى ضمن عملية الاختيار، يجب أن يرسل كل منتخب (32 منتخبا) قائمة تتضمن 35 لاعبا بحد أدنى و55 بحد أقصى.

وسيكون أمام المدربين مهلة حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاتخاذ قراراتهم بشأن قائمتهم النهائية المكونة من 26 لاعبا بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. على أن ينشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جميع القوائم في اليوم التالي.

ويجب اختيار القائمة النهائية من أسماء اللاعبين المذكورة في القائمة الأولية، من دون السماح بأي تغييرات متأخرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة كما تنص لوائح وقواعد البطولة التي ينظمها الفيفا.

ولن ينشر الفيفا القوائم الأولية، لكن قد تختار بعض الدول القيام بذلك للكشف عن نيتها، وربما إنهاء أي حالة جدل محتملة بشأن الاختيارات.

وفي هذا الإطار، لدى فرنسا -حاملة اللقب- قائمة طويلة من الإصابات يجب على المدرب ديدييه ديشان أخذها في الاعتبار خلال الأيام القليلة المقبلة على الرغم من أن القائمة الأولية كبيرة بما تكفي لإدراج لاعبين في سباق مع الزمن ليكونوا جاهزين لمونديال قطر.

أما في منتخب إنجلترا، فقد ينتهي الجدل بشأن مركز الظهير الأيمن عندما يعلن مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت خياراته. وكانت هناك تكهنات حول ما إذا كان ترينت ألكسندر أرنولد (لاعب ليفربول) في خططه بعد أن تجاهله مؤخرا.

واستبعد غابرييل جيسوس من تشكيلة البرازيل لمباراتين وديتين في فرنسا سبتمبر/أيلول الماضي، وسط منافسة شرسة على الأماكن في خط الهجوم، وذلك على الرغم من مستواه الرائع مع فريقه الجديد أرسنال هذا الموسم.

وتشهد هذه النسخة ارتفاع عدد اللاعبين في كل قائمة نهائية لكأس العالم ليصبح 26 لاعبا بدلا من 23.

وأوضح فيفا -يونيو/حزيران الماضي- أن قرار زيادة عدد اللاعبين في القائمة اتخذ "نظرا للحاجة للاحتفاظ بمرونة إضافية، بسبب التوقيت الفريد لبطولة هذا العام التي ستتقاطع مع الموسم في أوروبا".

وتنطلق البطولة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وأخذ الفيفا في الاعتبار "السياق الأوسع للآثار السلبية المدمرة التي سببتها جائحة كورونا على الفرق قبل البطولات وفي وأثنائها".

وزاد عدد القائمة الأولية إلى 55 لاعبا، بعدما كان 35 فقط قبل 4 سنوات.