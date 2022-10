أعلن النجم الدولي الفرنسي السابق وأسطورة بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري الجمعة اعتزاله كرة القدم عن 39 عاما، مستسلما لإصابة في الركبة أبعدته عن المنافسات مع ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

خاض لاعب الجناح الذي حل مع فرنسا وصيفا لبطل العالم في مونديال 2006، أفضل أيام مسيرته مع بايرن الذي توج معه على مدى 12 عاما بلقب الدوري 9 مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013.

"The ball stops. The feelings inside me do not."

Franck Ribéry retires from football after an incredible career. Thanks for the memories 👋@FranckRibery || #UCL pic.twitter.com/bgHoMMxdlc

