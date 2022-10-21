أعلن النجم الدولي الفرنسي السابق وأسطورة بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري الجمعة اعتزاله كرة القدم عن 39 عاما، مستسلما لإصابة في الركبة أبعدته عن المنافسات مع ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

خاض لاعب الجناح الذي حل مع فرنسا وصيفا لبطل العالم في مونديال 2006، أفضل أيام مسيرته مع بايرن الذي توج معه على مدى 12 عاما بلقب الدوري 9 مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013.

"The ball stops. The feelings inside me do not." Franck Ribéry retires from football after an incredible career. Thanks for the memories 👋@FranckRibery || #UCL pic.twitter.com/bgHoMMxdlc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2022

كتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بـ4 لغات "الكرة تتوقف. المشاعر في داخلي لا"، مرفقة بفيديو يختصر فيه مسيرته مع المنتخب والأندية التي لعب لها.

لم يلعب ريبيري مع ساليرنيتانا الذي انضم إليه في 2021 قادما من فيورنتينا، منذ المرحلة الأولى هذا الموسم خلال الخسارة أمام روما عندما دخل بديلا، وقد ترددت شائعات اعتزاله في الأسابيع الاخيرة.

وقال وكيله دافيدي ليبي لوكالة فرانس برس قبل أسبوعين إنه "من المرجح جدا" أن يضع نهاية لمسيرته.

وأعلن ساليرنيتانا في بيان أنه توصل إلى "اتفاق مشترك" لإنهاء عقد اللاعب، مؤكدا أنه سيبقى في النادي ولكن من أجل لعب "دور آخر".

وبدأ ريبيري مسيرته الاحترافية مع بولوني في العام 2000، وتنقل بين عدة أندية أبرزها مارسيليا (2005-2007) وبايرن ميونيخ (2007-2019) وحقق على مدى 22 عاما 24 لقبا، 23 منها مع بايرن، بالإضافة إلى كأس تركيا مع غلطة سراي عام 2005.

Kısa süreli Galatasaray kariyerindeki harika performanslarınla hatırlayacağız seni Franck! 💛❤️ Bundan sonraki hayatında başarılar… @FranckRibery 💪#MerciFranck pic.twitter.com/C5cD00ZYOT — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 21, 2022

حل ثالثا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية عام 2013 عندما قاد بايرن إلى ثلاثية تاريخية، واعتبر الكثير من النقاد أنه الأحق بها قبل أن يحرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو، علما أن الفرنسي فاز في العام ذاته بجائزة "ويفا" لأفضل لاعب في أوروبا.

قال حينها "ماذا عساي أن أفعل أكثر من الفوز بكل شيء مع بايرن؟ (لأفوز بالكرة الذهبية)".

ودّعه النادي البافاري الجمعة بالقول "وضع أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا نهاية لمسيرته المذهلة، شكرًا لكل شيء…أسطورة".

سجل خلال 425 مباراة مع بايرن 124 هدفا و182 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

أضاف الفرنسي في رسالة الوداع "اليوم، رغم الجهود التي قمت بها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، تفاقم الألم في ركبتي والأطباء كانوا واضحين. ليس لدي خيار، يجب أن أتوقف عن اللعب".

وختم اللاعب (16 هدفا في 81 مباراة دولية) "هذه نهاية فصل كلاعب وليست قصتي المهنية، تأكدوا من ذلك. سأراكم مجددا في بداية فصل جديد جميل".