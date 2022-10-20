أعلن إسلامه قبل 3 سنوات.. وفاة مدرب برتغالي في إحدى المباريات بالكويت

توفي مدرب فريق التضامن الكويتي لكرة قدم الصالات البرتغالي روي غيمارايش بشكل مفاجئ على إثر أزمة صحية، خلال قيادته إحدى المباريات الودية أمام القادسية استعدادا للموسم الجديد.

ونعت الهيئة العامة للرياضة في الكويت المدرب الأربعيني، في بيان رسمي، فيما ذكر نادي التضامن أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

إنا لله وإنا إليه راجعون #الهيئة_العامة_للرياضة_الكويت pic.twitter.com/DDeRKfdAMQ — الهيئة العامة للرياضة (@pas_kwt) October 20, 2022

وقال سويد الرشيدي مدير فريق الصالات بنادي التضامن إن المدرب فقد الوعي أثناء إلقاء المحاضرة على لاعبيه وتوفي في سيارة الإسعاف.

وغيمارايش مدرب معروف في كرة الصالات الإماراتية عندما كان يقود فريق دبا الحصن في 2019.

ودرب الراحل كذلك أندية الحمرية والوصل وشباب الأهلي والظفرة والوحدة في الإمارات.

يذكر أن المدرب البرتغالي أعلن إسلامه عام 2019.