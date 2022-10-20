كرة قدم

أعلن إسلامه قبل 3 سنوات.. وفاة مدرب برتغالي في إحدى المباريات بالكويت

مدرب التضامن للصالات البرتغالي روي غيماريتش
غيمارايش أعلن إسلامه قبل نحو 3 سنوات (مواقع التواصل)
20/10/2022-|آخر تحديث: 20/10/202206:12 PM (مكة المكرمة)

توفي مدرب فريق التضامن الكويتي لكرة قدم الصالات البرتغالي روي غيمارايش بشكل مفاجئ على إثر أزمة صحية، خلال قيادته إحدى المباريات الودية أمام القادسية استعدادا للموسم الجديد.

ونعت الهيئة العامة للرياضة في الكويت المدرب الأربعيني، في بيان رسمي، فيما ذكر نادي التضامن أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

وقال سويد الرشيدي مدير فريق الصالات بنادي التضامن إن المدرب فقد الوعي أثناء إلقاء المحاضرة على لاعبيه وتوفي في سيارة الإسعاف.

وغيمارايش مدرب معروف في كرة الصالات الإماراتية عندما كان يقود فريق دبا الحصن في 2019.

ودرب الراحل كذلك أندية الحمرية والوصل وشباب الأهلي والظفرة والوحدة في الإمارات.

يذكر أن المدرب البرتغالي أعلن إسلامه عام 2019.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية