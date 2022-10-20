منتخب كوستاريكا في كأس العالم.. نحو تكرار إنجاز 2014

كان الظهور الأول لمنتخب كوستاريكا في بطولات كأس العالم خلال نسخة 1990 التي أقيمت في إيطاليا، ومنذ ذلك الحين حضر خلال المونديال 5 مرات، ويتأهب للمشاركة السادسة في مونديال قطر 2022.

تأسيس الاتحاد الكوستاريكي

تأسس اتحاد كوستاريكا لكرة القدم عام 1921، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 1927، وانضم لاتحاد قارة أميركا الشمالية (كونكاكاف) عام 1962.

يترأس رودولفو فيلالوبوس مونتيرو الاتحاد الكوستاريكي منذ أغسطس/ آب 2015، وتم إعادة انتخابه مرة أخرى للفترة ما بين 2019 و2023.

خاض منتخب كوستاريكا أول مباراة دولية يوم 14 سبتمبر/ أيلول 1921، أمام السلفادور وفاز بنتيجة كاسحة 7-0.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب كوستاريكا

يحتل رونالد فونسيكا صدارة هدافي لاعبي منتخب كوستاريكا على مر التاريخ، بإحرازه 47 هدفا في 113 مباراة دولية، كما برز في صفوفه المهاجم بابلو وانشوب، الذي لعب في الدوري الإنجليزي مع ويست هام ومانشستر سيتي، واعتزل عام 2007.

واكتسب حارس المرمى كيلور نافاس شهرة عالمية، بعدما دافع عن شباك ريال مدريد، وتُوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، وغيرها من البطولات المحلية والأوروبية.

مشاركات كوستاريكا في البطولات القارية والدولية

في عام 1963 انطلقت لأول مرة بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، الخاصة بدول أميركا الشمالية، وكانت كوستاريكا هي البلد المضيف، ونجح منتخبها في التتويج باللقب.

وأضاف المنتخب الكوستاريكي لقبين آخرين إلى خزينته، عامي 1969 و1989، والثانية كانت الأخيرة في المسمى القديم، لتتحول إلى الكأس الذهبية بدءا من نسخة عام 1991.

وتأتي كوستاريكا في المركز الثالث كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة، خلف المكسيك (11 لقبا) والولايات المتحدة (7 ألقاب).

وبعد عام تقريبا من إطلاق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بطولته الجديدة التي حملت اسم دوري أمم أوروبا موسم 2018-2019، ظهر المسمى نفسه في أميركا الشمالية والبحر الكاريبي.

انطلقت بطولة دوري أمم كونكاكاف للمرة الأولى موسم 2019-2020، وفيها احتل منتخب كوستاريكا المركز الرابع، بخسارته مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام هندوراس بركلات الترجيح.

أما النسخة الثانية 2022-2023، فأقيمت فيها جولتان من دور المجموعات، خسر منتخب كوستاريكا الأولى من نظيره البنمي، في حين فاز في الثانية على جزر مارتينيك.

وبحكم قربها من قارة أميركا الجنوبية، وجه اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" (Conmebol) الدعوة لمنتخب كوستاريكا، من أجل المشاركة في بطولة كوبا أميركا في 5 مناسبات.

ظهر المنتخب الكوستاريكي للمرة الأولى في كوبا أميركا في نسخة 1997، وودع من الدور الأول، وهو المصير نفسه الذي لاقاه في نسختي 2011 و2016.

أما في نسختي 2001 و2004، فبلغ منتخب كوستاريكا الدور ربع النهائي، وغادر فيهما أمام أوروغواي وكولومبيا على التوالي.

مشاركات كوستاريكا في كأس العالم

شارك منتخب كوستاريكا في كأس العالم خلال النسخة الـ13 التي أقيمت في إيطاليا عام 1990، وبعدها عاد للظهور في 4 نسخ أخرى، أما مشاركته في مونديال قطر 2022، فستكون السادسة.

وكان أفضل إنجاز للمنتخب الملقب بـ"لوس تيكوس" (Los Ticos) هو وصوله إلى ربع نهائي مونديال البرازيل، ووقتها أُقصي بصعوبة بالغة من هولندا، بعد وصول المباراة إلى ركلات الترجيح.

وخلال دور المجموعات من تلك النسخة، سجل منتخب كوستاريكا نتائج مبهرة، إذ فاز على أوروغواي 3-1 وعلى إيطاليا 1-0، قبل أن يتعادل مع إنجلترا دون أهداف، أي أنه أحرج 3 منتخبات سبق لها الفوز بكأس العالم.

أما في باقي النسخ، فلم يترك فيها منتخب كوستاريكا أي علامة، وودع المنافسات من دور المجموعات.

مباريات كوستاريكا في كأس العالم 2022

احتل منتخب كوستاريكا المركز الرابع في المرحلة النهائية من تصفيات أميركا الشمالية والبحر الكاريبي، بعدما جمع 25 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب الولايات المتحدة الأميركية، صاحب المركز الثالث، المؤهل إلى المونديال مباشرة.

وعليه خاض منتخب كوستاريكا الملحق العالمي، ونجح فيه بتخطي نيوزيلندا، في المباراة التي أقيمت يوم 14 يونيو/ حزيران 2022، على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة بهدف جويل كامبل، ليبلغ النهائيات.

ويلعب ممثل أميركا الشمالية في المجموعة الخامسة خلال كأس العالم 2022، ويخوض أول مباراتين في دور المجموعات ضد إسبانيا واليابان على ملعبي الثمامة وأحمد بن علي، يومي 23 و27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بينما ستكون الثالثة أمام ألمانيا في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022، على ملعب البيت.

يتشكل منتخب كوستاريكا في معظمه من اللاعبين المحليين ونظرائهم الناشطين في بطولات القارة الأميركية الشمالية، مع عدد قليل من المحترفين في أوروبا.

ويُعرف من بين اللاعبين أوسكار دوارتي المحترف في الوحدة السعودي، وفرانشيسكو كالفو لاعب قونيا سبور التركي، وباتريك سيكييرا حارس مرمى لوغو الإسباني الناشط في الدرجة الثانية.

مدرب منتخب كوستاريكا

كلف الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، الكولومبي لويس فرناندو سواريز غوزمان، لقيادة المنتخب الأول يوم 21 يونيو/ حزيران 2021.

وسبق لسواريز أن أشرف على تدريب منتخب الإكوادور في كأس العالم 2006 في ألمانيا، ومنتخب هندوراس 2014 في البرازيل.

وسيكون سواريز سادس مدرب في تاريخ كأس العالم يشارك في 3 نسخ مع 3 منتخبات مختلفة، وفق ما أكد الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).