منتخب كرواتيا في كأس العالم.. نجاحات كبيرة لا ينقصها سوى التتويج

أبصر منتخب كرواتيا لكرة القدم بهويته الحالية النور في عام 1991، عقب الاستقلال عن يوغسلافيا، ومنذ ذلك الحين بدأ يشق طريقه وصولا إلى تحقيق إنجاز لافت في كأس العالم 2018 في روسيا، حين وصل إلى المباراة النهائية.

كان اللاعبون الكروات جزءا من منتخب يوغسلافيا، الذي لعب بطولات عدة في كأس العالم وأوروبا، حتى بداية تسعينيات القرن الماضي.

حصلت جمهورية كرواتيا على استقلالها في عام 1991، ليبدأ اتحادها مرحلة تاريخية جديدة على صعيد الانضمام للأسرتين الدولية والأوروبية، أما منتخبها فاحتاج لسنوات قليلة كي يحضر في المسابقات الكروية القارية العالمية.

تأسيس الاتحاد الكرواتي

بعد الاعتراف الدولي باستقلال كرواتيا عن يوغسلافيا، حصل الاتحاد الكرواتي على عضوية الاتحاد الدولي "فيفا" يوم الثالث من يوليو/تموز 1992، كما انضم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم 17 يونيو/حزيران 1993.

يترأس ماريغان كوستيتش مجلس إدارة الاتحاد الكرواتي منذ فوزه في الانتخابات التي أقيمت يوم 29 يوليو/تموز 2021.

"This game belongs to no individual. It was Croatia's game" – head coach Dražan Jerković 🇭🇷🇺🇸 Exactly 3⃣2⃣ years ago, the #Vatreni played a historic match against @ussoccer, opening the magnificent era of #Croatia national team! ❤️‍🔥 📸 Radiša Mladenović#OnThisDay #Family pic.twitter.com/4iZSgNffDa — HNS (@HNS_CFF) October 17, 2022

وتسلّم كوستيتش مهامه بدلًا من نجم الكرة الكرواتية السابق دافور سوكر، الذي ظل رئيسًا لاتحاد اللعبة في بلاده منذ عام 2012 حتى موعد الانتخابات الأخيرة.

خاض المنتخب الكرواتي أولى مباريات الدولية قبل إتمام إجراءات الاستقلال عن يوغسلافيا، يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 1990، إذ واجه نظيره الأميركي على ملعب ماكسيمير في زغرب، وفاز بنتيجة 2-1.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب كرواتيا

يُعدّ سوكر من أبرز اللاعبين على الإطلاق في تاريخ كرة القدم الكرواتية، بعد قيادة بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم 1998 في فرنسا، وفوزه بالمركز الثالث على حساب هولندا في المباراة الترتيبية.

إنجاز سوكر لم يقف عند هذا الحد، بل أنهى المونديال متربعا على عرش هدافي تلك النسخة، بإحرازه 6 أهداف، ويعدّ إلى الآن الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 45 هدفا.

ولا يقلل ذلك من أرقام مواطنه لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، الذي حقق مع منتخب بلاده المركز الثاني في مونديال روسيا 2018، فضلا عن كونه اللاعب الأكثر مشاركة برصيد 154 مباراة.

ومن أشهر لاعبي منتخب كرواتيا أيضا زوفمبير بوبان، وسلافين بيليتش، وإيفان راكيتيتش، وماريو مانزوكيتش، وداريو سرنا، وإيفيكا أوليتش، وروبرت كوفاتش، وروبرت يارني وغيرهم.

🇭🇷 The Croatia kits at the 1998 #WorldCup were absolute 🔥 🥳 Happy birthday, Davor Suker! pic.twitter.com/K0uKp03WdP — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 1, 2020

مشاركات كرواتيا القارية والدولية

شارك منتخب كرواتيا بعد الاستقلال في كأس أوروبا عام 1996 للمرة الأولى، وبعدها شارك في النهائيات 5 مرات أخرى.

وكان أفضل إنجاز له في البطولة بلوغه ربع النهائي في نسختي 1996 و2008، والوصول إلى ثمن النهائي في بطولتي 2016 و2020، بينما خرج من الدور الأول في 2004 و2012.

وفي دوري أمم أوروبا، حضر المنتخب الكرواتي مع فرق الصفوة في البطولة، إذ حلّ في المركز الثالث والأخير خلف إسبانيا وإنجلترا في النسخة الأولى، وشفع له نظام البطولة في الموسم الثاني ببقائه في المستوى الأول، ورغم ذلك أنهى دور المجموعات في المركز الثالث أيضا، بفارق الأهداف عن السويد، الرابع، الذي هبط إلى المستوى الثاني.

تحسنت نتائج منتخب كرواتيا في النسخة الأخيرة 2022-2023، وبلغ الدور نصف النهائي، بتصدره المجموعة الأولى، متفوقا على الدانمارك وفرنسا والنمسا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب كرواتيا، إلى جانب نظرائه إسبانيا وإيطاليا وهولندا، منافسات نصف النهائي في صيف 2023.

مشاركات كرواتيا في كأس العالم

لم يتأخر حضور منتخب كرواتيا في العرس العالمي الكبير طويلا عقب الاستقلال، حيث تأهل إلى كأس العالم 1998 في فرنسا، وسجل نتائج باهرة، وأنهى المونديال في المركز الثالث.

بعد ذلك تأهل في 4 مناسبات أخرى إلى المونديال، وسيحضر للمرة السادسة في كأس العالم 2022 في قطر، وكانت أفضل نتائجه على الإطلاق حلوله وصيفا للمنتخب البطل فرنسا في مونديال روسيا 2018.

أما خلال مشاركاته في كوريا الجنوبية واليابان 2002، وألمانيا 2006، والبرازيل 2014، فقد غادر منذ دور المجموعات.

POLL RESULTS: You chose 🇭🇷@HNS_CFF's 3-0 win over 🇦🇷@Argentina as the best #WorldCup match that took place in Nizhny Novgorod. @lukamodric10's @Hyundai_Global #WorldCupGOT-nominated strike was certainly a highlight moment 💥 pic.twitter.com/jTBV8Rpadn — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 26, 2018

مباريات كرواتيا في كأس العالم 2022

انتزع منتخب كرواتيا تذكرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، في المباراة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وهزّ المدافع الروسي فيدور كودرياشوف شباك منتخب بلاده عن طريق الخطأ، قبل 9 دقائق من نهاية مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات.

هذا الهدف كان كفيلا بارتقاء منتخب كرواتيا إلى صدارة المجموعة الثامنة برصيد 23 نقطة، بينما تراجع "الدب" الروسي إلى المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة.

ووقع المنتخب الكرواتي مع فريق المجموعة السادسة في كأس العالم، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة المغرب يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على ملعب البيت.

وبعدها بـ4 أيام يلعب منتخب كرواتيا ضد كندا على ملعب خليفة الدولي، قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة نارية ضد بلجيكا يوم الأول من ديسمبر/كانون الأول 2022، على ملعب أحمد بن علي.

ويضم منتخب كرواتيا مجموعة من اللاعبين البارزين الذين ينافسون في أقوى الأندية الأوروبية، يتقدمهم مودريتش نجم ريال مدريد، ومارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان، وماتيو كوفاسيتش متوسط ميدان تشلسي، وماريو باساليتش لاعب أتالانتا.

وتبرز في خط المقدمة أسماء بقيمة أندريه كراماريتش وجوسيب بريكالو، مهاجمي هوفنهايم وفولفسبورغ الألمانيين.

مدرب منتخب كرواتيا

يتولى زلاتكو داليتش تدريب المنتخب الكرواتي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2017، ولم يكن قبل توليه المهمة يملك تجارب ثرية، ورغم ذلك فقد قاد منتخب بلاده إلى وصافة كأس العالم 2018، ليقرر الاتحاد الكرواتي مكافأته بتمديد عقده إلى ما بعد نهائيات كأس أوروبا (يورو 2024)، المقرر إقامتها في ألمانيا.

وقاد داليتش منتخب كرواتيا في 62 مباراة، فاز في 33 منها، وتعادل في 12، وخسر 17 مواجهة.