مفارقات حفل الكرة الذهبية.. ساعة بنزيمة بنصف مليون يورو وساعة ليفاندوفسكي بـ 60

فاز كريم بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية 2022، فيما حصل روبرت ليفاندوفسكي على جائزة غيرد مولر، لكن ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي انصب تركيزهم على شيء آخر يتعلق بالفرق الشاسع بين سعر ساعتي النجمين الكبيرين.

وظهر بنزيمة في حفل الكرة الذهبية في باريس ليلة الاثنين، وهو يرتدي الساعة الأكثر تعقيدًا في العالم ماركة "ريتشارد ميل" (Richard Mille RM 65-01)، والتي استغرقت الشركة المنتجة لها 5 سنوات من الاختبار لتقديمها إلى السوق، حيث إنها تتضمن ميزانًا عالي التردد قادرًا على تقليل الوقت إلى عُشر ثانية بأقصى درجات الدقة، وهي بالطبع باهظة الثمن إذ تبلغ قيمتها نصف مليون يورو.

على النقيض من ذلك تماما، ظهر ليفاندوفسكي يرتدي ساعة أرخص بكثير جدا على معصمه يوم الاثنين، حيث تم تحديدها على أنها ساعة كاسيو تبلغ قيمتها 60 يوروا فقط.

وكان النجم البولندي يمتلك في السابق ساعة (Patek Philippe) بقيمة 70 ألف يورو، لكنها سُرقت في حادث كبير عند مدخل مجمع برشلونة الرياضي في وقت سابق من الموسم.