مانشستر يونايتد يحسم القمة أمام توتنهام وليفربول يواصل صحوته

حسم مانشستر يونايتد قمة مباريات المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على توتنهام 2-صفر، وواصل ليفربول صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على ضيفه ويست هام يونايتد 1- صفر.

ودخل مانشستر يونايتد مباراته أمام توتنهام بقوة وشن هجمات متكررة بحثا عن هدف التقدم، ولكن الحارس الفرنسي هوغو لوريس تألق بشكل لافت وأنقذ توتنهام من التأخر في النتيجة خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كللت محاولات مانشستر يونايتد بالنجاح، وأحرز ثنائية عبر البرازيلي فريد في الدقيقة 46، والبرتغالي برونو فيرنانديش في الدقيقة 69.

ورفع "الشياطين الحمر" رصيدهم إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 23 نقطة في المركز الثالث، علما بأن اليونايتد يملك مباراة مؤجلة.

وفي ليفربول، سجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد أمام ويست هام في الدقيقة 22، في حين أضاع جارود بوين لاعب ويست هام فرصة التعادل لفريقه بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع ليفربول، الذي فاز في المرحلة السابقة على مانشستر سيتي 1-صفر، رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد ويست هام

عند 11 نقطة في المركز رقم 13.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، خيم التعادل السلبي على مواجهة برينتفورد وضيفه تشلسي.

ورفع تشلسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، في حين رفع برينتفورد رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع.

من جانب آخر، فاز نيوكاسل على ضيفه إيفرتون 1- صفر. ورفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد المغلوب عند 10 نقاط في المركز 15.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، فاز ساوثهامبتون على مضيفه بورنموث 1-صفر. ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 13 نقطة في المركز 11.