شاهد- لقطة غير مسبوقة في عالم كرة القدم.. لاعب بلجيكي يدخن على دكة البدلاء

أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي إيقاف لاعبه رادجا ناينغولان إلى أجل غير مسمى بسبب التدخين.

وأوضح البيان أن القرار جاء بعد جلسة مع اللاعب كان الحديث فيها حول سلوكه الذي أدى إلى اتخاذ القرار.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات يظهر فيها ناينغولان يدخّن على دكة البدلاء قبل انطلاق مباراة فريقه وستاندارد لييج التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة في الدوري البلجيكي.

ويحتل أنتويرب حاليا المركز الثاني في الدوري البلجيكي خلف جينك.

وأظهرت اللقطات ناينغولان (33 عاما) يحمل بيده "سيجارة إلكترونية"، عند جلوسه على دكة البدلاء، وقد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية.

ويُعرف أن ناينغولان يدخن منذ أن كان لاعبا في الدوري الإيطالي، لكنه لم يُظهر ذلك في موعد رسمي وأمام وسائل الإعلام والجماهير.

Radja Nainggolan has been banned indefinitely by Antwerp boss Mark van Bommel after he was seen smoking an e-cigarette on the bench. pic.twitter.com/1WZOjWRxfv

— Connor Andrews (@ConnorAndrewsTS) October 18, 2022