كرة قدم

شاهد- لقطة غير مسبوقة في عالم كرة القدم.. لاعب بلجيكي يدخن على دكة البدلاء

Eintracht Frankfurt v Royal Antwerp FC: Group D - UEFA Europa League
يُعرف أن ناينغولان يدخن منذ أن كان لاعبا في الدوري الإيطالي لكنه لم يُظهر ذلك في موعد رسمي وأمام وسائل الإعلام والجماهير (غيتي)
20/10/2022

أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي إيقاف لاعبه رادجا ناينغولان إلى أجل غير مسمى بسبب التدخين.

وأوضح البيان أن القرار جاء بعد جلسة مع اللاعب كان الحديث فيها حول سلوكه الذي أدى إلى اتخاذ القرار.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات يظهر فيها ناينغولان يدخّن على دكة البدلاء قبل انطلاق مباراة فريقه وستاندارد لييج التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة في الدوري البلجيكي.

ويحتل أنتويرب حاليا المركز الثاني في الدوري البلجيكي خلف جينك.

وأظهرت اللقطات ناينغولان (33 عاما) يحمل بيده "سيجارة إلكترونية"، عند جلوسه على دكة البدلاء، وقد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية.

ويُعرف أن ناينغولان يدخن منذ أن كان لاعبا في الدوري الإيطالي، لكنه لم يُظهر ذلك في موعد رسمي وأمام وسائل الإعلام والجماهير.

وقضى الدولي البلجيكي السابق ما يقارب 10 سنوات في الدوري الإيطالي، إذ لعب لأندية كالياري وروما وإنتر ميلان.

واعتزل ناينغولان اللعب دوليا عام 2018 بعد أن شارك في 30 مباراة مع منتخب بلاده سجّل خلالها 6 أهداف.

المصدر : مواقع إلكترونية