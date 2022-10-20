شاهد- لقطة غير مسبوقة في عالم كرة القدم.. لاعب بلجيكي يدخن على دكة البدلاء

أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي إيقاف لاعبه رادجا ناينغولان إلى أجل غير مسمى بسبب التدخين.

وأوضح البيان أن القرار جاء بعد جلسة مع اللاعب كان الحديث فيها حول سلوكه الذي أدى إلى اتخاذ القرار.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات يظهر فيها ناينغولان يدخّن على دكة البدلاء قبل انطلاق مباراة فريقه وستاندارد لييج التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة في الدوري البلجيكي.

ويحتل أنتويرب حاليا المركز الثاني في الدوري البلجيكي خلف جينك.

النينجا ناينغولان كان يدخن في الدكة رفقة فريقه قبل مواجهة ليغ ، الإدارة قامت بمنعه من اللعب وإيقافه كعقوبة حتى اشعار آخر .. pic.twitter.com/tuhmnopeHF — Turki Alghamdi (@zlatan_gh) October 18, 2022

وأظهرت اللقطات ناينغولان (33 عاما) يحمل بيده "سيجارة إلكترونية"، عند جلوسه على دكة البدلاء، وقد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية.

نادي روايال أنتويرب البلجيكي يُعلِن شطب راجا ناينغولان من الفريق حتّى إشعارٍ آخر بسبب سوء سلوكه بعد ماقام بالتدخين بسيجارة إلكترونية على الدِكة قبل بداية مُباراة فريقه . pic.twitter.com/SJ7G1c8PAL — يعقوب . (@X99i3) October 18, 2022

ويُعرف أن ناينغولان يدخن منذ أن كان لاعبا في الدوري الإيطالي، لكنه لم يُظهر ذلك في موعد رسمي وأمام وسائل الإعلام والجماهير.

Radja Nainggolan has been banned indefinitely by Antwerp boss Mark van Bommel after he was seen smoking an e-cigarette on the bench. pic.twitter.com/1WZOjWRxfv — Connor Andrews (@ConnorAndrewsTS) October 18, 2022

وقضى الدولي البلجيكي السابق ما يقارب 10 سنوات في الدوري الإيطالي، إذ لعب لأندية كالياري وروما وإنتر ميلان.

واعتزل ناينغولان اللعب دوليا عام 2018 بعد أن شارك في 30 مباراة مع منتخب بلاده سجّل خلالها 6 أهداف.