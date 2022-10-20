أعلن نادي مانشستر يونايتد الخميس استبعاد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة الفريق الذي سيحل ضيفا على تشلسي السبت ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سلوكه خلال المباراة أمام توتنهام.

وجاء في بيان للنادي "لن يكون كريستيانو رونالدو ضمن فريق مانشستر يونايتد لمباراة السبت ضد تشلسي في الدوري الممتاز. باقي الفريق يصب كامل تركيزه على التحضير لهذه المواجهة".

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 19 نقطة، متأخرا بنقطة عن تشلسي رابع الترتيب بعد 10 مباريات في البريميرليغ.

وكان رونالدو (37 عاما) الذي جلس على مقاعد البدلاء خلال فوز يونايتد على ضيفه توتنهام 2-صفر أمس الأربعاء، غادر الدكة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة إلى غرفة تبديل الملابس في حين كان اللقاء ما زال مستمرا.

أنتوني يتلاعب بعقولنا! 🤯 استمتعوا بالأهداف وملخص الفوز المثير ضد السبيرز على أولد ترافورد! 🎥#توتنهام_يونايتد || #يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 20, 2022

رد رونالدو

ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى رد رونالدو الخميس في منشور عبر حسابه على إنستغرام قال فيه "كما فعلت دائمًا في مسيرتي، أحاول أن أحترم زملائي وخصومي ومدربيَّ. هذا لم يتغير وأنا لم أتغير. أنا الشخص ذاته واللاعب المحترف ذاته الذي كنت عليه على مدى السنوات العشرين الماضية التي لعبت فيها كرة قدم محترفة، والاحترام لعب دائمًا دورًا في قراراتي".

وأضاف "لطالما حاولت أن أشكّل مثالا للشباب الذين نشأوا في جميع الفرق التي مثّلتها. للأسف. هذا ليس ممكنًا دائمًا وأحيانًا ننجر في خضم اللحظة".

وتابع رونالدو "راهنًا، أشعر فقط أنه عليّ الاستمرار في العمل جاهدًا في كارينغتون (مركز تدريب يونايتد)، أن أدعم زملائي وأكون جاهزًا لكل شيء في أي مباراة. الاستسلام للضغط ليس خيارًا. لم يكن يومًا. هذا مانشستر يونايتد ويجب أن نبقى موحدين. قريبًا سنكون معًا مجددًا".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو أبلغ مدربه الهولندي إريك تن هاغ أنه لا يريد الدخول بديلا في الدقائق الأخيرة.

وحين سئل المدرب بعد المباراة عن المسألة فضل الرد الهادئ بقوله "لم أنتبه لما حصل اليوم، سأتعامل مع المسألة غدا. أريد أن أركز على الفريق وعلى الأداء الرائع".

وأثار تصرف رونالدو بمباراة توتنهام انتقادات واسعة إذ اعتبر بيتر شمايكل حارس مانشستر يونايتد السابق أن اللاعب البالغ عمره 37 عاما "بات مصدر إلهاء في أولد ترافورد".

وكثرت التكهنات بشأن مستقبل رونالدو في الفريق بعد أن بات يبدأ على دكة البدلاء في غالبية المباريات في الدوري الممتاز، إذ شارك أساسيا مرتين فقط هذا الموسم، في الخسارة أمام برينتفورد صفر-4 في بدايته، والتعادل السلبي مع نيوكاسل نهاية الأسبوع الماضي.

وسجل الدولي البرتغالي 24 هدفا في كل المسابقات مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، عندما عاد إلى النادي الإنجليزي لفترة ثانية قادما من يوفنتوس، لكنه لم يكن له أي دور هذا الموسم في الدوري.

وسجل رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، هدفه رقم 700 في مسيرته في فوز يونايتد على إيفرتون هذا الشهر، في إنجاز جديد بمسيرته التي حصد فيها الكثير من الألقاب.

وحاول رونالدو دون جدوى مغادرة الفريق في الصيف بعد أن فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن جلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء قد يدفعه للرحيل بأي ثمن عن الفريق في الانتقالات الشتوية القادمة.