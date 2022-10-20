تأهل أرسنال الإنجليزي إلى الدور الثاني لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم؛ بفوزه على ضيفه أيندهوفن الهولندي بهدف وحيد للسويسري غرانيت تشاكا، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى.

وبات أيضًا النادي اللندني قريبًا من ضمان صدارة المجموعة، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات، على بُعد 5 نقاط من أيندهوفن الذي يحلّ ضيفا عليه في هولندا الأسبوع المقبل، مقابل 4 نقاط لبودو غليمت النرويجي الثالث، بينما يتذيّل الترتيب زيوريخ السويسري من دون رصيد.

وكانت المباراة مقررة في 15 سبتمبر/أيلول، لكنها أرجئت في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية "بسبب النقص الشديد في موارد الشرطة، ومسائل تنظيمية ذات صلة بالأحداث الجارية المتعلقة بالحداد الوطني".

وواصل فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا نتائجه الرائعة هذا الموسم، إذ يتصدر الدوري الممتاز على بعد 4 نقاط من مانشستر سيتي حامل اللقب صاحب المركز الثاني بعد فوزه بـ9 مباريات مقابل هزيمة واحدة هذا الموسم.

ودفع أرتيتا ببعض اللاعبين الأساسيين في التشكيلة مثل البرازيلي غابرييل جيزوس وبوكايو ساكا وتشاكا، بينما أبقى على آخرين على دكة البدلاء كالبرازيلي المتألق غابريال مارتينيلي والنرويجي مارتن أوديغارد والغاني توماس بارتي والمدافع الفرنسي وليام صليبا والظهير بنجامين وايت.

أرسنال يهيمن

وهيمن أرسنال على الشوط الأول استحواذًا، ولكن من دون أي فرصة خطيرة على المرمى.

لكنّ الفريق اللندني بدا أخطر في الشوط الثاني، وهدد في غضون دقائق قليلة عبر جيزوس بتسديدتين من داخل المنطقة تصدى لهما الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس (52 و54).

وجاءت أخطر فرصة في المباراة عبر البرازيلي أيضًا، بعد أن قام بفاصل مهاري مميز ودخل المنطقة وسدد بيسراه كرة زاحفة ضعيفة تصدى لها الحارس بينيتيس (61).

دفع بعدها أرتيتا بأوديغارد وبارتي (67) وتمكن أرسنال من افتتاح التسجيل؛ بعد أن مرر الأول كرة إلى الياباني تاكيهيرو تومياسو داخل المنطقة، فرفعها عرضية تابعها تشاكا "على الطاير" إلى يمين الحارس (71).

ودفع بعدها أرتيتا بمارتينيلي ووايت وأتيحت فرصة لساكا لمضاعفة النتيجة، لكن الحارس تألق في التصدي لمحاولتيه (72 و82).

ويحلّ أرسنال ضيفا على ساوثمبتون الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.