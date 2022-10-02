نحو 9 مليارات دولار.. أغلى 10 فرق كرة القدم في العالم
2/10/2022
يبدو أن مانشستر سيتي يمر بفترة ذهبية داخل المستطيل الأخضر وخارجه، بعد النتائج الذي يحققها في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
وبعد فوز "السيتيزنز" 6-3 على مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، تصدر قائمة أغلى فرق العالم بحسب ما أعلنه موقع "ترانسفر ماركت" (Transfermarkt) المتخصص في تقييم اللاعبين والفرق الأعلى قيمة سوقية في العالم.
وسيطرت فرق الدوري الإنجليزي على قائمة الفرق العشرة الأولى، فيما تضمنت فريقين من إسبانيا وفريقا من ألمانيا وفرنسا.
وبلغت القيمة السوقية لأول 10 فرق في العالم حوالي 9 مليارات يورو، وهي:
- مانشستر سيتي: مليار و100 مليون يورو.
- ليفربول: 925 مليون يورو.
- باريس سان جيرمان: 890 مليون يورو.
- بايرن ميونخ: 879 مليون يورو.
- تشلسي: 862 مليون يورو.
- ريال مدريد: 838 مليون يورو.
- برشلونة: 814 مليون يورو.
- مانشستر يونايتد: 798 مليون يورو.
- توتنهام: 685 مليون يورو.
- أرسنال: 666 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية