نحو 9 مليارات دولار.. أغلى 10 فرق كرة القدم في العالم

يبدو أن مانشستر سيتي يمر بفترة ذهبية داخل المستطيل الأخضر وخارجه، بعد النتائج الذي يحققها في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وبعد فوز "السيتيزنز" 6-3 على مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، تصدر قائمة أغلى فرق العالم بحسب ما أعلنه موقع "ترانسفر ماركت" (Transfermarkt) المتخصص في تقييم اللاعبين والفرق الأعلى قيمة سوقية في العالم.

وسيطرت فرق الدوري الإنجليزي على قائمة الفرق العشرة الأولى، فيما تضمنت فريقين من إسبانيا وفريقا من ألمانيا وفرنسا.

وبلغت القيمة السوقية لأول 10 فرق في العالم حوالي 9 مليارات يورو، وهي: