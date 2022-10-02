معركة كروية شهدت 9 أهداف.. هالاند وفودين يقودان مانشستر سيتي للفوز على جاره يونايتد

قاد الثنائي إيرلينغ هالاند وفيل فودين فريق مانشستر سيتي لاكتساح مانشستر يونايتد 6-3 اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هالاند 3 أهداف (34 و37 و64)، وكذلك سجل فودين ثلاثية (8 و44 و72).

وسجل أنتوني الهدف الأول لمانشستر يونايتد (56)، في حين سجل أنتوني مارسيال الهدف الثاني (84)، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الـ89.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المتصدر أرسنال، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 12 نقطة في المركز السادس.