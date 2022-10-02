ما حققه رونالدو في 232 مباراة فعله هالاند في 8 فقط.. أرقام من ديربي مانشستر سيتي وغريمه يونايتد

بعد الفوز الكاسح الذي حققه مانشستر سيتي على جاره مانشستر يونايتد في إحدى قمم الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم؛ سجلت أرقام كثيرة في هذا الديربي الناري الذي شهد 9 أهداف.

ففي المباراة التي انتهت بفوز "السيتيزنز" 6-3 على "المانيو"، سجل النرويجي إيرلينغ هالاند "هاتريك" (ثلاثية) وكذلك فعل فيل فودين.

وفي ما يلي أهم أرقام المعركة الكروية التي استضافها ملعب "الاتحاد":