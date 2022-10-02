ما حققه رونالدو في 232 مباراة فعله هالاند في 8 فقط.. أرقام من ديربي مانشستر سيتي وغريمه يونايتد
2/10/2022
بعد الفوز الكاسح الذي حققه مانشستر سيتي على جاره مانشستر يونايتد في إحدى قمم الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم؛ سجلت أرقام كثيرة في هذا الديربي الناري الذي شهد 9 أهداف.
ففي المباراة التي انتهت بفوز "السيتيزنز" 6-3 على "المانيو"، سجل النرويجي إيرلينغ هالاند "هاتريك" (ثلاثية) وكذلك فعل فيل فودين.
وفي ما يلي أهم أرقام المعركة الكروية التي استضافها ملعب "الاتحاد":
- المرة الثالثة في تاريخ البريميرليغ الذي يسجل لاعبان 3 أهداف لكل منهما؛ الأولى كانت لأرسنال ضد ساوثهامبتون في مايو/أيار 2003 وليستر ضد ساوثهامبتون في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
- الرقم اللافت الذي سجل في هذه المباراة كان للإعصار النرويجي الذي سجل ثلاثيته الثالثة هذا الموسم في البريميرليغ (كريستال بالاس ونوتنغهام فورست ومانشستر يونايتد) ليعادل في 8 مباريات فقط ما قام به البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 3 ثلاثيات في 232 مباراة بالدوري الممتاز.
- بات إيرلينغ هالاند -الذي أسهم في 5 أهداف من أصل 6 سجلها فريقه في مرمى اليونايتد اليوم- أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى بـ14 هدفا، كما أن زميله البلجيكي كيفن دي بروين الأعلى صناعة للأهداف بـ7 تمريرات حاسمة.
- نتيجة ديربي اليوم هي الأعلى في تاريخ المباريات التي بلغت 187 مباراة رسمية جمعت بين الطرفين.
- هالاند أول لاعب من مانشستر سيتي يسجل ثلاثية ضد مانشستر يونايتد منذ عام 1970 والثالث في تاريخ الفريق السماوي.
- منذ بداية موسم 2020-2021، تلقى مرمى "الشياطين الحمر" 4 أهداف أو أكثر في 4 مباريات بالدوري الممتاز (توتنهام في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وليفربول في أكتوبر/تشرين 2021 وبرينتفورد في أغسطس/آب 2022).
- أصبح فودين (22 عاما و127 يوما) أصغر لاعب يصل إلى هدفه رقم 50 تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (22 عاما و164 يوما).
- بات هالاند ثاني أصغر لاعب من مانشستر سيتي يسجل في أول ديربي له ضد مانشستر يونايتد بعد الإيطالي ماريو بالوتيلي.
المصدر : مواقع إلكترونية