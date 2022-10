رشحه فيفا لجائزة بوشكاش.. شاهد- هدف من مقصية رائعة في الدوري الأميركي

سجل اللاعب الفنزويلي جوزيف مارتينيز هدفا بمقصية مباغتة رائعة لفريق أتلانتا يونايتد الأميركي دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى التفاعل مع الهدف وتصنيفه ضمن الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش لأجمل هدف في الموسم.

وجاء الهدف في الدقيقة 81 من مباراة فريقه أمام نادي نيو إنغلاند التي أقيمت أمس السبت، ليحقق جوزيف التعادل لفريقه الذي كان متأخرًا بهدف، وهو التعادل الذي لم يستمر طويلًا بعد تلقي فريقه هدفًا جديدًا في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بخسارة أتلانتا بهدفين لهدف.

وسجل جوزيف الهدف من مقصية مباغتة رائعة على يمين الحارس الذي لم يحرك ساكنًا، حيث تلقى جوزيف عرضية زميله داخل المنطقة، وأطلقها قوية في الشباك.

وانتزع الهدف آهات الجماهير الحاضرة، كما نال إعجاب كثيرين عبر المنصات، أشادوا بطريقته الرائعة وتمكّنه منها أثناء التسجيل.

واحتفى الدوري الأميركي بالهدف، فشاركه عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق قائلًا "هدف عالمي، رائع جدا من جوزيف".

كما احتفى به الفيفا، إذ شاركه عبر حسابه وغرد قائلًا "ما زال الموعد النهائي لأهداف بوشكاش هو 18 ديسمبر/كانون الأول، وها هو منافس آخر للقائمة الطويلة المتزايدة باستمرار".

Closing date for #Puskas goals is 18 December. Another contender for the ever-growing long list. 🚲 👏 https://t.co/TfJjvOfoJ1

— FIFA.com (@FIFAcom) October 1, 2022