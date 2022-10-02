الثالث هذا الموسم.. المدربون يتساقطون في البريميرليغ

أعلن وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، فسخ التعاقد مع البرتغالي "برونو لاغ" مدرب الفريق اليوم الأحد.

وقاد لاغ (46 عاما) وولفرهامبتون إلى المركز العاشر الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن خلف مواطنه نونو إسبيريتو سانتو في يونيو/حزيران 2021.

وصدم "الذئاب" جماهيره في ظل بدايته المخيبة في المسابقة العريقة هذا الموسم حيث حقق انتصارا وحيدا، مقابل 3 تعادلات و4 هزائم في لقاءاته الثمانية الأولى بالدوري الإنجليزي.

وجاءت الخسارة بهدفين دون رد أمام وست هام يونايتد أمس السبت؛ لتجعل الفريق في المركز الـ18 (الثالث من القاع) في جدول الترتيب الآن.

وسبق للاغ أن تولى تدريب بنفيكا في موطنه البرتغال قبل أن ينضم إلى وولفرهامبتون، حيث توج معه بلقب الدوري البرتغالي في موسمه الأول مع الفريق.

ومن المقرر أن يقوم المدربان ستيف ديفيس وجيمس كولينز بإعداد وولفرهامبتون لرحلته إلى العاصمة البريطانية لندن لمواجهة تشيلسي في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث يتوليان المسؤولية بصورة مؤقتة لتعيين خليفة للاغ.

وبرونو لاغ ثالث مدرب يقال في الموسم الحالي من البريميرليغ بعد كل من سكوت باركر مدرب بورنموث وتوماس توخيل مدرب تشلسي.