افتقار للثقة.. تن هاغ يتحسر على الخسارة في ديربي مانشستر ويبرر عدم إشراك رونالدو

قال إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن الافتقار للثقة كان وراء انهيار فريقه بشكل سيئ خلال الخسارة 3-6 أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ودخل يونايتد مباراة القمة اليوم على ملعب "الاتحاد" بعد 4 انتصارات متتالية في الدوري، ومنها التفوق على أرسنال وليفربول.

لكن بفضل ثلاثية إيرلينغ هالاند وأخرى من فيل فودن، انتصر سيتي بفارق أهداف لا يعطي انعكاسا حقيقيا للفجوة بين الغريمين.

وقال تن هاغ "كنا نفتقر للثقة من البداية. في آخر 5 مباريات كانت لدينا ثقة كبيرة، واليوم حدث العكس. نحن لا ندافع من الأمام وتركنا المنافس يلعب بحرية، وأثناء الاستحواذ لم نملك الشجاعة الكافية، وارتكبنا أخطاء وقرارات سيئة وتعرضنا لخسارة قاسية".

وأضاف "الخطأ ممنوع في هذا المستوى العالي بكرة القدم، عليك تحقيق النتائج، لكن من الطبيعي في عمليتنا أن نتعرض لانتكاسات، وعلينا فقط أن نتعلم منها".

وعن سبب لجوء تن هاغ إلى البديل أنتوني مارسيال في الشوط الثاني لمحاولة التعويض وليس كريستيانو رونالدو، ولماذا لم يعتمد على كاسيميرو مرة أخرى في التشكيلة الأساسية؟

قال "لم أشركه (رونالدو) احتراما لمسيرته الكبيرة.. أنتوني مارسيال احتاج إلى الدقائق وسجل هدفين. عندما قمنا بضمه (كاسيميرو) بدأنا في تحقيق الانتصارات، يتعلق الأمر بالفريق، وكان الفريق يؤدي بشكل جيد حقا".

وتابع "كان سكوت ماكتوميناي يؤدي بشكل جيد، لكنني متأكد أن كاسيميرو سيكون مهما لنا على المدى الطويل، وسيجد نفسه في الفريق على المدى القصير، سيأتي ذلك بطريقة طبيعية".