ميسي يطلق شركة تكنولوجية للرياضة والإعلام ويقول: متحمس لتوسيع جذورنا إلى وادي السيليكون

في تجربة رائدة بين نجوم كرة القدم، أطلق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شركة قابضة للاستثمار في مجالات الرياضة والإعلام والتكنولوجيا على مستوى العالم، لينضم إلى أباطرة التكنولوجيا في وادي السيليكون.

وتخطت ثروة ميسي المليار دولار منذ عام 2020، وهو الوحيد الذي اقتحم قائمة المليار دولار مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأفاد بيان بأن شركة "بلاي تايم سبورتس-تيك"، ومقرها سان فرانسيسكو، ستكون أداة الاستثمار الرئيسية لميسي.

وستقوم الشركة باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة التي يمكن أن تشمل -على سبيل المثال- مساعدة مؤسسي الشركات الناشئة وإقامة شركات لتكنولوجيا كرة القدم أو الاستثمار في الفرق.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن ميسي قوله -في بيان- "أنا متحمس لتوسيع جذورنا إلى وادي السيليكون، ويسعدني أن بلاي تايم ستتعاون مع رجال أعمال يتحلون بالجرأة من جميع أنحاء العالم".

ومن المقرر أن يدير شركة "بلاي تايم" رازميج هوفاجيميان، الشريك في شركة "جراف فينشرز" لإدارة رأس المال. وسيعمل مايكل ماركيز، الشريك المؤسس لبنك الاستثمار "كود أدفيزرز"، مستشارا خاصا للشركة.

ووادي السيليكون هي المنطقة الجنوبية لخليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وأصبحت مشهورة بسبب وجود عدد كبير من مطوري ومنتجي الشرائح أو الرقاقات السيليكونية (الدائرة المتكاملة)، وهي تضم حاليا جميع أعمال التقنية العالية في المنطقة، حيث أصبح اسم المنطقة مرادفا لمصطلح التقنية العالية.

وعلى الرغم من وجود العديد من القطاعات الاقتصادية المتطورة تكنولوجيا، فإن وادى السيليكون يبقى الأول في مجال التطوير والاختراعات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتطورة، ويساهم في ثلث العائدات الاستثمارية في مجال المشاريع الجديدة بالولايات المتحدة الأميركية.