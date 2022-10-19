مونديال العرب في قطر.. الثقافة العربية حاضرة في رموز كأس العالم

استوحت قطر الرموز المختارة لبطولة كأس العالم لكرة القدم -التي تستضيفها ابتداء من 20 الشهر المقبل- من الثقافة العربية لتذكّر بأن هذا أول مونديال يقام في العالم العربي والشرق الأوسط.

الشعار

يحمل الشعار لونَي علم قطر الأبيض والعنابي، واستوحي الشكل من الرقم 8، وهو عدد ملاعب المونديال. وحسب المنظمين، فإن الشعار يرمز أيضا إلى "لا نهاية" إرث كأس العالم في قطر بعد انتهائها، والوشاح الصوفي وحتى تموجات كثبان الصحراء.

وتستحضر الزخارف الزهرية الموجودة في أسفل الشعار "الفن العربي التقليدي" -وفق المنظّمين- في حين ترمز النقطتان المحيطتان بكرة القدم في أعلى اليسار والفراغ في وسط كلمة "قطر" إلى الخط العربي.

التعويذة

ترمز تعويذة كأس العالم "لعّيب" إلى الغطرة والعقال التقليديين في منطقة الخليج.

الملصق

الملصق الرسمي الذي يظهر عند البوابة "دي-18" بمطار حمد الدولي في الدوحة عبارة عن صورة بالأبيض والأسود ليد مرفوعة نحو السماء ملوّحة بالغطرة والعقال.

وتعلو اليد كرة قدم بألوان علم قطر الأبيض والعنابي وكلمة "هيّا" و"2022″. و"هيّا" كذلك اسم أُطلق على بطاقة المشجعين المخصّصة لدخول قطر والملاعب ولاستخدام وسائل النقل المجانية.

ونفّذت الملصق الفنانة القطرية بثينة المفتاح التي أنتجت 7 ملصقات أخرى بالأبيض والأسود تمثّل حركات فنية في كرة القدم في الصحراء.

الملاعب

تستحضر العديد من الملاعب عناصر من ثقافة المنطقة، بينها "الثمامة" الذي يرمز للقحفية العربية، و"البيت" المستوحى من الخيام البدوية، و"الجنوب" الذي يرمز للمراكب التقليدية، و"لوسيل" القريب من الفوانيس الحرفية.

الأغاني

في حين أن نهائيات كأس العالم السابقة كانت تشتهر بأغنية واحدة، ستكون لبطولة قطر عدة أغان، ويُكشف عنها الواحدة تلو الأخرى منذ أبريل/نيسان الماضي. وتحمل الأولى اسم "هيا هيا" وتجمع المغنية الأميركية ترينيداد كاردونا والنيجيري الأميركي دافيدو والقطرية عائشة.

ساعة العد التنازلي

ساعة العد التنازلي للبطولة مستوحاة من شعار كأس العالم الذي يرمز أيضا للساعة الرملية.

وثبتت عند كورنيش الدوحة بالقرب من مناطق المشجعين الرئيسية في مقابل أبراج منطقة الخليج التجاري التي أُلصقت عليها صور عملاقة لنجوم الفرق الـ32.