منتخب إيران في كأس العالم.. أحلام تخطي الدور الأول مستمرة منذ 44 عاما

بدأت حكاية منتخب إيران مع بطولات كأس العالم لكرة القدم متأخرة نسبيا مقارنة بهيمنة الإيرانيين على الكرة الآسيوية، إذ ظهر للمرة الأولى في مونديال عام 1978، وقبل ذلك توّج بطلا للقارة في 3 نسخ متتالية من كأس آسيا (1968 و1972 و1976).

والغريب أنه وبمجرد بدء ظهوره في كأس العالم غاب تماما عن التتويج بكأس آسيا، بينما كان الأمر على النقيض سابقا بتتويجات في البطولة القارية وغياب تام عن المونديال العالمي.

وخلال عام 1978 خطا منتخب إيران أولى خطواته في كأس العالم في النسخة التي أقيمت بالأرجنتين، ليتكرر ظهوره 4 مرات لاحقا، دون إنجاز لافت تفتخر به الكرة الإيرانية.

تاريخ منتخب إيران

تأسس الاتحاد الإيراني في عام 1920، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 1948، ثم حصل على عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 1958.

ويترأس سيد مرشدي مجيدي مجلس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، منذ 17 فبراير/شباط 2022، خلفا لشهاب الدين عزيزي.

لعب منتخب إيران أول مباراة في تاريخه، في اليوم الأول من عام 1941، وكانت مواجهة ودية ضد أفغانستان، وانتهت بالتعادل السلبي.

أبرز اللاعبين التاريخيين في إيران

يغرّد المهاجم الكبير علي دائي وحيدا على عرش كرة القدم الإيرانية، كيف لا وهو من كان سيد هدافي العالم برصيد 109 أهداف دولية، قبل أن يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو ليتسلم العرش منه.

لكن على الصعيد المحلي، يحافظ دائي على مكانته كأهم لاعب في تاريخ إيران، إلى جانب كوكبة من النجوم منهم جواد نيكونام، وعلي كريمي ومهدي مهداوي، وكريم باقري وخداداد عزیزي.

مشاركات منتخب إيران القارية والدولية

يشارك المنتخب الإيراني نظيره الكوري الجنوبي صدارة أكثر الفرق مشاركة في كأس أمم آسيا، حيث شاركا في 14 نسخة من أصل 17.

ورفع المنتخب الإيراني كأس آسيا في 3 مناسبات متتالية أعوام 1968 و1972 و1976، وفي المرة الأولى والثالثة أقيمت البطولة على الأراضي الإيرانية، فيما كانت الثانية في تايلند.

فيما يخص كأس العالم، بلغ منتخب إيران النهائيات 5 مرات سابقة، بدأت في مونديال الأرجنتين 1978، وسيكون وجوده في قطر 2022 هو السادس على مر التاريخ.

بعد نسخة الأرجنتين، انتظر الإيرانيون عقدين من الزمان، ليعود منتخبهم إلى المونديال في عام 1998 على أرض فرنسا، في مشاركة تاريخية حظيت وقتها باهتمام منقطع النظير.

مبعث الأهمية لم يكن تحقيق "أسود فارس" إنجازا مهما في المونديال أقله التأهل إلى الدور الثاني، بل هو المواجهة التاريخية لاعتبارات سياسية، والتي جمعته مع نظيره الأميركي، وتمكن فيها ممثل آسيا من الفوز 2-1.

عاد منتخب إيران للمشاركة في نسخة ألمانيا 2006، وجنوب أفريقيا 2010، وروسيا 2018، وفي جميع تلك المشاركات ودّع من دور المجموعات، مكتفيا بتحقيق فوزين في 15 مباراة (على أميركا عام 1998 وعلى المغرب في 2018).

مباريات إيران في كأس العالم 2022

تصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى، خلال التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بعدما جمع 25 نقطة، متفوقا على كوريا الجنوبية بنقطتين.

ويلعب المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية المثيرة، والتي ينتظر العالم مبارياتها على أحر من الجمر، حيث يفتتح منتخب إيران مبارياته بمقابلة إنجلترا يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على ملعب خليفة الدولي.

وفي المباراة الثانية، يلعب المنتخب الإيراني ضد ويلز على ملعب أحمد بن علي، وفي الثالثة ضد الولايات المتحدة الأميركية على ملعب الثمامة، وذلك يومي 25 و29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على التوالي.

وتضم التشكيلة الحالية من منتخب إيران، كوكبة منوعة من الأسماء التي تشارك في الدوري المحلي، وفي الملاعب العربية والأوروبية.

ولعل أبرز هذه الأسماء علي رضا بيرانفاند حارس مرمى ريال أنتويرب البلجيكي، وبيجمان منتظري ورامين رضائيان مدافعا الخريطيات والسيلية القطريان، وعلي كريمي متوسط ميدان قيصري سبور التركي، وسردار أزمون مهاجم باير ليفركوزن الألماني، ومهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي.

مدرب منتخب إيران

في 7 سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عودة البرتغالي كارلوس كيروش، لتدريب المنتخب الأول.

استلم كيروش هذه المهمة، قبل شهرين تقريبا من انطلاق مونديال قطر 2022، الذي قادهم إليه سلفه الكرواتي دراغان سكوتشيتش.

وسبق لكيروش (69 عاما) تدريب منتخب إيران بين عامي 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.

وأشرف كيروش بشكل عام على المنتخب الإيراني في 99 مباراة، فاز في 61 منها، وتعادل 25 مرة، وخسر 13 مواجهة.