منتخب أستراليا في كأس العالم.. مشاركة سادسة بأحلام تكرار إنجاز 2006

لم يكن منتخب أستراليا يملك تاريخا ناصعا في كأس العالم، خلال فترة تمثيله قارة أوقيانوسيا، إذ اكتفى بالتأهل مرة واحدة إلى المونديال.

لكن بعد الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي، أظهر "الكنغر" الأسترالي وجها مغايرا، وزاحم منتخبات القارة الصفراء، بل انتزع بطاقة التأهل في جميع النسخ منذ عام 2006 حتى 2022.

تأسيس الاتحاد الأسترالي

تأسس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بشكل رسمي عام 1961، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد ذلك بعامين، ثم حصل على عضوية اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم عام 1966، قبل أن ينضم رسميا إلى الاتحاد الآسيوي في الأول من يناير/كانون الثاني 2006.

ويشير الموقع الرسمي لمنتخب أستراليا إلى أن الفريق خاض مباراته الرسمية الأولى يوم 17 يونيو/حزيران 1922، ويومها خسر "الكنغر" من نيوزلندا 1-3.

فاز كريس نيكو بانتخابات رئاسة مجلس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وأنهى نيكو، الذي يعمل محاميا، فترة امتدت 15 عاما من هيمنة عائلة لوي على هذا المنصب.

أبرز اللاعبين التاريخيين في أستراليا

يتصدر تيم كاهل قائمة هدافي منتخب أستراليا التاريخيين برصيد 47 هدفا، أحرزها في 91 مباراة دولية.

كما يبرز اسم هاري كيويل، الذي اختير أفضل لاعب في تاريخ أستراليا في تصويت الجماهير عام 2012.

وإلى جانب هذين النجمين، لمعت أسماء مارك شوارزر ومارك بوسنيتش وكريغ جونستون، وماركو بريشيانو، ولوكاس نيل، وغيرهم.

مشاركات منتخب أستراليا القارية

غاب منتخب أستراليا عن النسخة الأولى من بطولة أوقيانوسيا التي أقيمت في نيوزلندا عام 1973، وشارك في باقي نسخ البطولة حتى عام 2004، قبل أن يتحول إلى القارة الآسيوية.

في مشاركاته الست، توج المنتخب الأسترالي بلقب كأس أوقيانوسيا 4 مرات، وكان ذلك أعوام 1980 و1996 و2000 و2004، بينما حل وصيفا في النسختين المتبقيتين عامي 1998 و2002.

عقب انضمام أستراليا إلى الاتحاد الآسيوي عام 2006، شارك منتخبها في كأس آسيا نسخة عام 2007، وودع من ربع النهائي بالخسارة من اليابان بركلات الترجيح.

وفي نسخة عام 2011 التي أقيمت في دولة قطر، بلغ منتخب أستراليا المباراة النهائية، وخسرها أيضا من اليابان، قبل أن يستعيد عافيته في المشاركة الثالثة، حين توج باللقب على أرضه عام 2015، بعد الفوز في النهائي على كوريا الجنوبية.

في الظهور الرابع، اكتفى منتخب أستراليا بالوصول إلى ربع النهائي نسخة عام 2019، بعدما أُقصي على يد الأردن بهدف وحيد.

كأس القارات

بفضل ألقابه في قارة أوقيانوسيا، شارك منتخب أستراليا في بطولة كأس القارات 4 مرات، كان أبرز إنجازاته فيها وصوله إلى نهائي عام 1997، الذي خسره بنتيجة كبيرة أمام البرازيل بـ6 أهداف نظيفة.

وبعد 4 سنوات، رد منتخب أستراليا اعتباره أمام نظيره البرازيلي في نسخة 2001، بعدما فاز عليه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بهدف شاون مورفي.

وبعدها ظهر منتخب أستراليا مرتين في كأس القارات، وذلك في ألمانيا عام 2005، وروسيا عام 2017، وودع المنافسات من دور المجموعات.

مشاركات أستراليا في كأس العالم

تأهل منتخب أستراليا لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، في نسخة ألمانيا عام 1974، وفيها ودع المنافسة من دور المجموعات.

وغاب المنتخب الأسترالي عن المونديال حتى عاد في نسخة ألمانيا 2006، وبعدها أصبح "الكنغر" ضيفا دائما على كأس العالم، إذ إن مشاركته في مونديال قطر 2022 هي السادسة في تاريخه.

كان الظهور الأفضل للأستراليين في كأس العالم في مونديال ألمانيا، حين بلغوا الدور ثمن النهائي، ثم ودعوا أمام إيطاليا، بطلة تلك النسخة.

مباريات أستراليا في كأس العالم 2022

أنهى منتخب أستراليا التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في المركز الثالث في المجموعة الثانية، خلف السعودية واليابان، ليُجبر على خوض ملحقين.

فاز المنتخب الأصفر في الملحق الآسيوي على الإمارات بهدفين لواحد، ثم تغلب على بيرو في الملحق العالمي بفضل ركلات الترجيح، في مباراتين أقيمتا في العاصمة القطرية الدوحة.

ووقع منتخب أستراليا في المجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022، وسيلعب جميع مبارياته على ملعب الجنوب، أمام فرنسا وتونس والدانمارك أيام 22 و26 و30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويعوّل منتخب أستراليا في هذه المشاركة على مهارات لاعبيه مارتن بويل، وأجدين هروستيك، وأوير مابيل، وأرون موي، ومات رايان.

مدرب منتخب أستراليا

تولى غراهام أرنولد تدريب منتخب أستراليا، خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك، بعد انتهاء مشاركة "الكنغر" في نهائيات كأس العالم 2018.

وسبق لأرنولد أن عمل في منتخب أستراليا، في موقع مساعد المدرب فرانك فارينا، في الفترة بين عامي 2000 و2005، ثم مع الهولنديين غوس هيدينك وبيم فيربيك.

كما تقلد منصب المدرب المؤقت لمدة عام واحد، قاد فيه منتخب أستراليا إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا 2007.

وقاد غراهام أرنولد منتخب أستراليا في 34 مباراة، فاز في 22 وتعادل 4 مرات، وخسر في 8 مباريات.