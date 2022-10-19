مبادرة قطرية تجمع الجماهير العربية في كأس العالم 2022

الدوحة- بهتافات وأغان خاصة بالمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم قطر 2022، عاشت الجاليات العربية في العاصمة القطرية الدوحة على وقع أجواء مونديالية رائعة، عقب تجمعهم في قاعة لوسيل الرياضية ضمن "مبادرة رابطة الجمهور العربي" التي أطلقها الناشط القطري فيصل التميمي.

وأطلق التميمي مبادرة لمّ شمل الجماهير العربية في مونديال قطر، وتوحيد جهودهم على درب مساندة وتشجيع المنتخبات العربية في البطولة التي تستضيفها قطر بداية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال التميمي للجزيرة نت إن تجميع الجماهير العربية فكرة يحملها كل عربي، لكنها كانت تحتاج إلى من يطلقها، مؤكدا أن الجميع تجاوب مع هذه المبادرة من جماهير عربية وكذلك الجهات الرسمية ممثلة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي رحبت بالمبادرة.

وأشاد التميمي بتجاوب وسائل الإعلام العربية والمحلية مع المبادرة، وقال إنه تفاجأ بالتهافت الكبير من الجاليات العربية للمشاركة والمساهمة في إنجاح هذه المبادرة.

العرب تحت سقف واحد

وحضر نحو 5 آلاف مشجع من دول عربية عديدة في قاعة لوسيل الرياضية من أجل القيام ببروفة تشجيعية تمكنهم من ترديد الأهازيج الخاصة بالمنتخبات العربية، وتقوية اللحمة تمهيدا لمهرجان تشجيعي خاص في المونديال مساندة لمنتخبات قطر والسعودية وتونس والمغرب في نهائيات كأس العالم.

وزيّنت الأعلام العربية قاعة لوسيل، وعبّر الحاضرون عن فخرهم بمناسبة الحدث العالمي الذي ستحتضنه قطر لأول مرة في العالم العربي.

وقال رئيس مجلس الجالية التونسية في قطر عبد الباسط الهلالي للجزيرة نت، إن "مبادرة رابطة الجمهور العربي" نجحت في توحيد العرب الذين سيكونون سندا كبيرا لمنتخبات قطر وتونس والسعودية والمغرب في نهائيات كأس العالم.

وأضاف الهلالي أنه يهنئ القائمين على هذه المبادرة الرياضية الكروية، خاصة أن البروفة الأولى أعطت انطباعا جيدا على مدى اللحمة التي اتسمت بها الجاليات العربية قبل إعطاء شارة انطلاق كأس العالم بعد شهر من الآن.

ووضع المسؤولون عن هذه المبادرة جدولا يتضمن تجميع الجماهير مرتين في الأسبوع في قاعة لوسيل الرياضية، من أجل التدرب على نسق تشجيعي مرتفع، كما تم وضع شرط واضح من قبل المنظمين، وهو الالتزام بالحضور في كل البروفات من أجل التمتع بامتياز الحصول على تذاكر المباريات والولوج إلى الملاعب.

العرب في مونديال قطر

سيكون مونديال قطر 2022 نسخة تاريخية بالنسبة للعرب، وسيشهد وجودا عربيا مميزا في المدرجات، وهو ما ظهر من خلال الإقبال الكبير من المقيمين العرب في قطر على حجز تذاكر المباريات، في خطوة ستشكل حافزا ودافعا كبيرين للاعبين من أجل تشريف المنتخبات العربية.

ولم يقتصر الحضور على جماهير المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022، وسجل مشجعون من الكويت واليمن وسوريا ولبنان والجزائر وفلسطين ومصر، حضورهم لدعم المبادرة التي يتوقع أن تترك بصمة مميزة خلال فعاليات المونديال.

وأكد المذيع ومقدم البرامج الرياضية في تلفزيون الكويت، محمد أبو الروس للجزيرة نت أن الجماهير الكويتية ستكون حاضرة في مونديال قطر لتشجيع المنتخبات العربية، ووصف الأجواء الجماهيرية في قاعة لوسيل بأنها مونديال مصغر في انتظار الحدث الرياضي العالمي بداية من الشهر المقبل.