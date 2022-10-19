كلوب متهم بسوء السلوك وينتظر عقوبته

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بالسلوك غير اللائق في أعقاب طرده خلال المواجهة أمام مانشستر سيتي الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى كلوب البطاقة الحمراء من الحكم أنتوني تايلور في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي جرت على ملعب أنفيلد، بعد صراخه بغضب في وجه الحكم المساعد.

وطالب كلوب بحصول فريقه على ضربة حرة بعد تدخل بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر ضد محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف سجله النجم المصري محمد صلاح.

وذكر بيان اتحاد الكرة الإنجليزي "اتهم يورغن كلوب بانتهاك لائحة الاتحاد الإنجليزي في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد (الماضي)".

وأضاف البيان "يبدو أن سلوك مدرب ليفربول في الدقيقة 86 من تلك المباراة لم يكن لائقا، ولديه مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم رد".