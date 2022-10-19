كبار أوروبا لم يستسلموا بعد.. فكرة دوري السوبر الأوروبي تبعث من جديد

عيّنت الشركة التي تدعم إقامة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم رئيسا تنفيذيا جديدا، في حين تواصل محاولتها لإحياء الفكرة المثيرة للانقسام التي هددت الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية العام الماضي.

وقالت شركة "إيه 22 سبورتس" (A22 Sports) في بيان إن بيرند رايشارت سيتولى منصب الرئيس التنفيذي.

وجاء في البيان "سينصب تركيزه الأولي على بدء حوار نشط وممتد مع مجموعة شاملة من أصحاب المصلحة في كرة القدم بما في ذلك الأندية واللاعبون والمدربون والمشجعون ووسائل الإعلام وصانعو السياسات".

وتابع البيان أن "الهدف هو تسهيل تطوير نموذج رياضي مستدام لمسابقات الأندية الأوروبية يعكس المصالح طويلة الأجل والمتبادلة للجماهير ومجتمع كرة القدم".

وأوضح رايشارت (48 عاما) أن المشاكل الحالية التي تواجه كرة القدم الأوروبية لن تحل نفسها، وأن "الإصلاح الجاد" مطلوب.

وأضاف أن "رؤساء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس أوضحوا مؤخرا آراءهم حول القضايا التي تواجه هذه الرياضة.. أعتقد أنهم يطرحون الأسئلة الصحيحة، وأنا شخصيا حريص على الاستماع إلى العديد من الأصوات المتنوعة حتى يتمكن مجتمع كرة القدم الأوروبية بشكل مشترك من إيجاد الإجابات الصحيحة".

وكان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من بين 12 فريقا أعلنوا عن دوري السوبر الأوروبي في أبريل/نيسان 2021، لكن المشروع انهار بعد رد فعل قوي من جميع الهيئات المسؤولة عن كرة القدم ومن المشجعين والحكومات على حد سواء، لتنسحب جميع أندية إنجلترا الستة وإنتر ميلان وميلان وأتلتيكو مدريد.

وواصل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الترويج للفكرة، وبعد أن منعت محكمة في مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) من معاقبة هذه الأندية، أحيلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ.

وترى "إيه 22 سبورتس" أن احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحالي لمسابقات الأندية الأوروبية غير قانوني بموجب قانون المنافسة.