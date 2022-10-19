بعيدا عن هدف الفوز الرائع الذي سجله هداف ليفربول محمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي الأحد الماضي، جذبت الجميع لقطة حوار النجم المصري مع بيب غوارديولا مدرب سيتي بعد المباراة وتنافس البعض بالتكهن بما دار بينهما.

وحرص نجم ليفربول على تغطية فمه أثناء الكلام كعادته في المباريات، ويعتقد قارئ الشفاه المحترف جون كاسيدي أن غوارديولا وصلاح ناقشا القرارات التحكيمية المثيرة بعد فوز ليفربول 1-0 في البريميرليغ.

استمتعوا بتمريرة أليسون الذهبية والإنهاء الأسطوري من الملك صلاح في شباك مانشستر سيتي ⚽️👑 أعد التغريد 🔁 إذا قمت بتكرار المقطع أكثر من مرة 🤩pic.twitter.com/YF0y7eMd93 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2022

ودرس كاسيدي اللقطات جيدا وتوصل إلى أن غوارديولا قال لصلاح: "أتمنى لك موسمًا جيدًا، لعبت مباراة جيدة"، وناقش معه هدف فيل فودين الملغى لسيتي في الشوط الثاني بعد أن لاحظ حكم الفيديو المساعد (فار) وجود خطأ من إيرلينغ هالاند على فابينيو لاعب ليفربول قبل تسجيل الهدف.

ولم ينجح كاسيدي في التوصل لما قاله صلاح لكنه كشفه من خلال رد غوارديولا عليه بقوله "أنت أيضا؟ ما الأمر؟ إنها واضحة للغاية"، مما يؤكد أن النجم المصري كان يتحدث معه عن هدف فودين الملغي.

بيب جورادويلا يعتذر لمحمد صلاح بعد المباراة

pic.twitter.com/AdKRWqp6vQ — Liverpool بالعربي 🇪🇬 (@mo_lfcbelaraby) October 16, 2022

ويؤكد تكهنات قارئ الشفاه ما قاله غوارديولا في حديثه بعد المباراة، إذ انتقد قرار أنتوني تيلور بإلغاء الهدف، مؤكدا أنه سمح بالكثير من التدخلات المخالفة المشكوك فيها دون عقاب بما في ذلك المسك المتأخر لبيرناردو سيلفا لقميص صلاح الذي أدى إلى طرد يورغن كلوب نتيجة احتجاجه على عدم احتسابها مخالفة وإنذار سيلفا بناء عليها.