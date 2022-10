رونالدو كان غاضبا من استبداله.. "الدون" وتن هاغ "كيمياء" مفقودة في مانشستر يونايتد

أبدى إريك تن هاغ المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد تفهمه لرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد استبداله يوم الأحد الماضي في التعادل السلبي مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض رونالدو الأحد الماضي مباراته الأولى أساسيا منذ الهزيمة المذلة أمام برنتفورد برباعية نظيفة، لكن تن هاغ أخرجه قبل 18 دقيقة على النهاية ضمن مسعاه لمحاولة الوصول إلى شباك نيوكاسل.

وبدا البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات مستاءً تماما لحظة خروجه من الملعب، لكن "أعتقد أن أي لاعب لن يكون سعيدا بالخروج من الملعب، خصوصا رونالدو"، وفق ما أفاد تن هاغ قبل المواجهة الصعبة ضد توتنهام الليلة في "أولد ترافورد".

ورأى المدرب الجديد لفريق "الشياطين الحمر" أنه "طالما أنها (ردة الفعل) بطريقة طبيعية هادئة، فلا مشكلة في ذلك. بالطبع هو مقتنع بأنه يجب أن يستمر في اللعب وأن يسجل هدفا. لهذا السبب هو جيد إلى هذه الدرجة".

وشكك بعض مشجعي يونايتد في قرار استبدال رونالدو لاسيما بعدما أهدر بديله ماركوس راشفورد فرصة واضحة من رأسية كانت ستمنح فريقه الفوز في الوقت بدل الضائع.

لكن تن هاغ يعتقد أن فريقه لم يكن مضطرا للانتظار حتى الوقت بدل الضائع لمحاولة التسجيل، بل حرم بحسبه من هدف لرونالدو في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

واعتبر رونالدو أنه لم يخطئ وكان يحق له أن يلعب الكرة في الشباك بعدما حركها السويسري فابيان شار باتجاه حارسه نيك بوب، الذي لم يحرك ساكنا، فتقدم البرتغالي وخطفها من أمامه ثم سدد في المرمى الخالي.

Video made from the stands:

In the video you can clearly hear the referee's whistle and then Fabian Schär touching the ball which means the free kick was taken and Ronaldo rightfully scored.pic.twitter.com/EUaa6ITnmB

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) October 16, 2022