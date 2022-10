كان مونديال 1994 في أميركا بداية ثورة في ألوان ملابس الحكام، فبعد عدة عقود من الملابس السوداء التي كانت أقرب للبدل الرسمية في البداية، ارتدى الحكام في هذا المونديال قمصانا بألوان جريئة ومنها الفوشيا التي فتحت باب الانتقادات عليهم.

وينص قانون كرة القدم على أن يرتدي الحكام ملابس مختلفة من حيث الألوان عن الفريقين، واعتادت الجماهير على مشاهدة الحكام بقمصانهم السوداء الشهيرة حتى أطلق عليهم لقب قضاة الملاعب نسبة إلى القضاة الذين يحكمون بين الناس ويرتدون اللون الأسود أيضا.

بينما ذهب بعض المنتقدين للحكام إلى تلقيبهم بـ"الغربان السوداء" نسبة إلى اللون الأسود أيضا، ولكن بداية من كأس العالم 1994 ارتدى الحكام قمصانا ملونة بجانب اللون الأسود، حيث سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكام بارتداء أي ألوان أخرى بشرط أن تكون مختلفة عن ألوان اللاعبين وحراس المرمى.

لكن الانتقادات عادت مجددا لكن من غرابة الألوان حيث قوبل اللون الفوشيا باعتراضات كبيرة بحجة أنه لا يناسب هيبة الحكام باعتباره -حسب قولهم- لونا نسائيا وغير شائع بالنسبة للرجال لا سيما قضاة الملاعب.

Sad news from Hungary, where Sándor Puhl – one of the world's leading referees in the 1990s, and the man in the middle for the 1994 #WorldCup Final – has passed away at the age of 65. https://t.co/DHDIdyPkHG pic.twitter.com/CUVdJu1uTK

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 20, 2021