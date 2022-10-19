حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواعيد تسليم القوائم الأولية والنهائية لمنتخبات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والشروط التي يجب أن تلتزم بها المنتخبات في قوائمها التي زادت أعدادها في هذه النسخة من المونديال.

سيتعين على مدربي فرق كأس العالم لكرة القدم إرسال القوائم الأولية لمنتخباتهم بحلول يوم الجمعة حيث يعكفون حاليا على الانتهاء من اختياراتهم استعدادا لمونديال قطر.

ويجب أن ترسل كل دولة من الدول المشاركة والبالغ عددها 32، قائمة تتضمن 35 لاعبا بحد أدنى و55 بحد أقصى، بحلول نهاية يوم الجمعة المقبل، في خطوة أولى بعملية الاختيار.

وسيكون أمام المدربين حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني لاتخاذ قراراتهم بشأن قائمتهم النهائية المكونة من 26 لاعبا بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وسينشر الفيفا جميع القوائم في اليوم التالي.

ويجب اختيار القائمة النهائية لأسماء اللاعبين في القائمة الأولية دون السماح بأي تغييرات متأخرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة كما تنص لوائح وقواعد كأس العالم.

ولن ينشر الفيفا القوائم الأولية، لكن قد تختار بعض الدول القيام بذلك للكشف عن نواياها وربما إنهاء أي حالة جدل محتملة بشأن الاختيارات.

معضلة منتخبات مونديال قطر

ولدى فرنسا حاملة اللقب قائمة طويلة من الإصابات يجب على المدرب ديدييه ديشان أخذها في الاعتبار خلال الأيام القليلة المقبلة على الرغم من أن القائمة الأولية كبيرة بما يكفي لإدراج لاعبين في سباق مع الزمن ليكونوا جاهزين للمونديال.

وقد ينتهي الجدل حول مركز الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا عندما يعلن غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب خياراته. وكانت هناك تكهنات حول ما إذا كان ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول في خططه بعد أن تجاهله مؤخرا.

واستبعد غابرييل جيسوس من تشكيلة البرازيل لمباراتين وديتين في فرنسا الشهر الماضي وسط منافسة شرسة على الأماكن في خط الهجوم، وذلك على الرغم من مستواه الرائع مع فريقه الجديد أرسنال هذا الموسم.

زيادة عدد اللاعبين بالمونديال

وارتفع عدد اللاعبين في كل قائمة نهائية لكأس العالم، ليصبح 26 لاعبا بدلا من 23.

وقال الفيفا في يونيو/حزيران إن قرار زيادة عدد اللاعبين في القائمة اتخذ "نظرا للحاجة للاحتفاظ بمرونة إضافية بسبب التوقيت الفريد" لبطولة هذا العام التي ستتقاطع مع الموسم في أوروبا.

وتنطلق البطولة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وأخذ الفيفا في الاعتبار "السياق الأوسع للآثار السلبية المدمرة التي سببتها جائحة كورونا على الفرق قبل وأثناء البطولات".

وزاد عدد القائمة الأولية إلى 55 لاعبا بعدما كان 35 فقط قبل 4 سنوات فقط.