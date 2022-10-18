منتخب الإكوادور في كأس العالم.. تعرف على منافس قطر في افتتاح مونديال 2022

على مدى تاريخه، شارك منتخب الإكوادور لكرة القدم في كأس العالم 3 مرات، بلغ في واحدة منها دور الـ16، بينما ودّع البطولة منذ الدور الأول في مناسبتين، وسيشارك في نسخة قطر 2022 للمرة الرابعة.

وبشكل عام لم يسبق للمنتخب الإكوادوري تحقيق أي لقب طوال تاريخه، وكان أفضل إنجاز له هو الوصول إلى نصف نهائي بطولة كوبا أميركا في مناسبتين، من أصل 24 مشاركة.

تأسيس الاتحاد الإكوادوري

أُسّس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم يوم 30 مايو/أيار 1925، وبعد عام واحد انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ثم إلى اتحاد أميركا الجنوبية المعروف باسم "كونميبول" (Conmebol) في عام 1927.

وخاض منتخب الإكوادور مباراته الأولى دوليا، حين حلّ ضيفا على بوليفيا يوم الثامن من أغسطس/آب 1938، وانتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

يترأس فرانشيسكو إيغاس الاتحاد الإكوادوري الذي واجه تحديًا كبيرًا في المدة الأخيرة، تمثل في شكوى تشيلي التي طالبت بحرمان الإكوادور من المشاركة في كأس العالم 2022، بدعوى تزوير جنسية اللاعب بايرون كاستيو.

لكن إيغاس أكد أن منتخب بلاده سيحضر في النهائيات، وهو ما أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا يوم 16 سبتمبر/أيلول 2022.

أبرز اللاعبين في تاريخ الإكوادور

يتصدر المهاجم إينير فالنسيا قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الإكوادور برصيد 35 هدفا، سجلها في 74 مباراة دولية.

وبرز أيضا أنتونيو فالنسيا الذي تألق مع مانشستر يونايتد، فضلا عن إيفان هورتادو صاحب الرصيد الأعلى من المشاركات الدولية بـ168 مباراة مع المنتخب الأصفر.

مشاركات الإكوادور في البطولات القارية

لدى منتخب الإكوادور سجل مخيب للآمال في بطولة كوبا أميركا، فأفضل إنجازاته في البطولة كان احتلاله المركز الرابع في نسختي 1959 و1993.

وغالبا ما يودع المنتخب الإكوادوري المنافسات في دور المجموعات، وهو أحد منتخبين لم يسبق لهما التتويج بالبطولة، إلى جانب فنزويلا.

وفي مسابقة الكأس الذهبية الخاصة بدول أميركا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، شارك منتخب الإكوادور ضيف شرف مرة واحدة، وكان ذلك في نسخة عام 2002، وودع فيها البطولة منذ الدور الأول.

مشاركات الإكوادور في كأس العالم

لاحت فرصة لمنتخب الإكوادور للمشاركة في أول نسخة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي أقيمت في البرازيل عام 1950، لكنه انسحب من البطولة قبل أن تبدأ.

وبذلك تأجل الظهور الأول لمنتخب الإكوادور الأول حتى نسخة كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وفيها ودع المنافسة منذ الدور الأول، وهو الأمر الذي تكرر في مونديال البرازيل 2014.

وشهدت نسخة كأس العالم 2006 في ألمانيا نتائج أفضل لمنتخب الإكوادور، بتأهله إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على بولندا 2-0 وكوستاريكا 3-0، قبل الخسارة أمام ألمانيا 3-صفر، قبل أن يخسر أمام منتخب إنجلترا في الدور الثاني 1-صفر.

مباريات الإكوادور في كأس العالم 2022

أنهى منتخب الإكوادور التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب بيرو صاحب المركز الخامس.

وحسب النظام المعتمد من "فيفا" و"كونميبول"، فإن أصحاب المراكز الأولى في تصفيات أميركا الجنوبية يتأهلون مباشرة إلى المونديال، وهو ما نجحت الإكوادور بتحقيقه للمرة الرابعة في تاريخها.

ويلعب منتخب الإكوادور في كأس العالم 2022 في المجموعة الأولى، حيث يفتتح مباريات المونديال جميعها باللعب ضد قطر الدولة المضيفة، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على ملعب البيت.

وبعدها سيخوض مباراتين أخريين ضد هولندا والسنغال في يومي 25 و29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على ملعب خليفة الدولي.

وتبرز في تشكيلة الإكوادور المتوقعة لخوض كأس العالم 2022 أسماء شابة، منها المدافع بييرو إنكابيي (20 عاما)، والظهير الأيسر بيرفيس إستوبينيان، ولاعب خط الوسط مويسيس كايسيدو، والمهاجمان إينر فالنسيا وغونزالو بلاتا.

مدرب منتخب الإكوادور

تولى الأرجنتيني غوستافو ألفارو تدريب منتخب الإكوادور يوم 29 أغسطس/آب 2020، بعد أيام قليلة من رحيل سلفه جوردي كرويف.

ونجح ألفارو في إعادة منتخب الإكوادور إلى كأس العالم بعد غيابه عن نسخة روسيا 2018، كما قاده إلى الدور ربع النهائي من كوبا أميركا 2021، حين أُقصي الفريق من الأرجنتين بخسارته 3-صفر.

ويُعدّ تدريب الإكوادور ثاني وظائف غوستافو بعيدا عن بلاده، بعد الأولى مع أهلي جدة السعودي في عام 2009.