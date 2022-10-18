جائزة مزدوجة.. هذا هو المبلغ الذي سيحصل عليه بنزيمة بعد تتويجه بالكرة الذهبية

كتب النجم الفرنسي كريم بنزيمة اسمه بين من سيخلدهم التاريخ في سجلات الأفضل بعد تتويجه أمس الاثنين بجائزة الكرة الذهبية، وهو التتويج الذي يفتح الباب أمام حصول لاعب ريال مدريد على مكافأة مالية مغرية.

وحسم بنزيمة سباق جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية بفضل أدائه المبهر مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي.

ولا تمنح المجلة الفرنسية مكافأة مالية إلى جانب جائزة الكرة الذهبية المرموقة، ولكن ذلك لا يمنع اللاعبين من الحصول على مداخيل إضافية بمجرد التتويج باللقب.

ووفقا لصحيفة "أس" (AS) الإسبانية، ينص عقد بنزيمة مع ريال مدريد على منح اللاعب الفرنسي مكافأة بنحو مليون يورو مقابل تتويجه بجائزة الكرة الذهبية.

وعادة ما يحرص أغلب نجوم كرة القدم على إدراج بند في عقدهم يتيح لهم الحصول على مكافأة خاصة في حال التتويج بألقاب فردية معينة، وفي مقدمة تلك الألقاب جائزة الكرة الذهبية.

ويجلب التتويج بالكرة الذهبية مداخيل إضافية للنادي الذي ينشط فيه اللاعب، بفضل تزايد الاهتمام الإعلامي الذي ينعكس زيادة في الموارد من عقود الرعاية وبيع المنتجات المرتبطة بالنادي أو باللاعب المتوج.

من جانب آخر، ذكرت الصحيفة الإسبانية أن بنزيمة قد يحصل على جائزة أخرى من ريال مدريد إلى جانب المكافأة المالية، حيث سيكون اللاعب في أفضل رواق لتجديد عقده مع النادي الملكي.

وينتهي عقد بنزيمة مع ريال مدريد في يونيو/حزيران المقبل، ورغم أنه سيكمل 35 عاما في ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإن النجم الفرنسي قريب من تجديد عقده لعام آخر بفضل مستواه المميز وأرقامه التي لم تتأثر بتقدمه في العمر.

ونال بنزيمة جائزة الكرة الذهبية بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، ليصبح أول لاعب

فرنسي يتوج باللقب منذ فعلها زين الدين زيدان في 1998.

وقضى بنزيمة موسما مذهلا وسجل 44 هدفا في 46 مباراة في كل المسابقات، وأسهم في حصول ريال مدريد على لقب دوري الأبطال رقم 14 في تاريخه، بعدما أحرز 15 هدفا في المسابقة.