اعتزال هيغواين.. كيف سيتذكر عشاق الساحرة المستديرة "بيبيتا"؟

أسدل المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق غونزالو هيغواين أمس الاثنين الستارة على مسيرته الكروية بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع إنتر ميامي الأميركي، ليضع حدًا لمشوار في الملاعب شهد على فوزه بالألقاب في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وبلوغ نهائي كأس العالم مع منتخب بلاده.

وكانت المباراة الأخيرة لصاحب الـ34 عاما خسارة أمام حامل اللقب نيويورك سيتي في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) من الدوري الأميركي.

وقال خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة "الحلم انتهى، الآن تبدأ حياة أخرى".

An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. 🇦🇷 pic.twitter.com/m99OiDKkun

What an incredible career 👏

سبق لهيغواين أن أعلن في وقت سابق من الشهر أنه سيعتزل مع نهاية الموسم الحالي، لكن المشوار انتهى أبكر من المتوقع بعد خسارة فريقه بثلاثية نظيفة.

وأُلغي له هدف في الشوط الأول بداعي التسلل، ولكن الخصم كان الطرف الأفضل في المباراة ليودّع هيغواين الملاعب بعد أن جلس صامتًا على أرض الملعب لعدة دقائق مع نهايتها.

وقال لاعب ريال مدريد السابق "شعرت كأن كل ما أحببته قد انتهى. كانت (كرة القدم) نصف حياتي، مسيرة دامت 17 عاما، وشريط مرّ في ذاكرتي. أغادر سعيدًا جدا لأني قدمت كل ما لدي حتى اليوم، وهذا الأمر الأهم".

Gonzalo Higuaín has played the final match of his career.

-366 goals

-127 assists

-785 appearances

-Three La Liga titles

-Three Serie A titles

-12 goals in his last 14 games for Inter Miami

Legend of the game. pic.twitter.com/Hpw9Erxfqu

— Zach Lowy (@ZachLowy) October 18, 2022