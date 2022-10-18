اعتزال هيغواين.. كيف سيتذكر عشاق الساحرة المستديرة "بيبيتا"؟

أسدل المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق غونزالو هيغواين أمس الاثنين الستارة على مسيرته الكروية بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع إنتر ميامي الأميركي، ليضع حدًا لمشوار في الملاعب شهد على فوزه بالألقاب في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وبلوغ نهائي كأس العالم مع منتخب بلاده.

وكانت المباراة الأخيرة لصاحب الـ34 عاما خسارة أمام حامل اللقب نيويورك سيتي في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) من الدوري الأميركي.

وقال خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة "الحلم انتهى، الآن تبدأ حياة أخرى".

What an incredible career 👏 An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. 🇦🇷 pic.twitter.com/m99OiDKkun — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2022

سبق لهيغواين أن أعلن في وقت سابق من الشهر أنه سيعتزل مع نهاية الموسم الحالي، لكن المشوار انتهى أبكر من المتوقع بعد خسارة فريقه بثلاثية نظيفة.

وأُلغي له هدف في الشوط الأول بداعي التسلل، ولكن الخصم كان الطرف الأفضل في المباراة ليودّع هيغواين الملاعب بعد أن جلس صامتًا على أرض الملعب لعدة دقائق مع نهايتها.

وقال لاعب ريال مدريد السابق "شعرت كأن كل ما أحببته قد انتهى. كانت (كرة القدم) نصف حياتي، مسيرة دامت 17 عاما، وشريط مرّ في ذاكرتي. أغادر سعيدًا جدا لأني قدمت كل ما لدي حتى اليوم، وهذا الأمر الأهم".

Gonzalo Higuaín has played the final match of his career. -366 goals

-127 assists

-785 appearances

-Three La Liga titles

-Three Serie A titles

-12 goals in his last 14 games for Inter Miami Legend of the game. pic.twitter.com/Hpw9Erxfqu — Zach Lowy (@ZachLowy) October 18, 2022

وحلّ هيغواين في أوروبا عام 2006 حين انضم لريال مدريد قادمًا من ريفر بلايت، في طريقه لإحراز لقب الدوري الإسباني 3 مرات، والكأس مرة واحدة، والكأس السوبر المحلية مرتين، وسجل معه 107 أهداف في 190 مباراة.

وفي 2013، انتقل إلى إيطاليا من بوابة نابولي الذي حطم بألوانه الرقم القياسي لعدد أهداف الدوري في موسم واحد (36 هدفا في 35 مباراة موسم 2015-2016) قبل أن يعادله لاحقًا تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو (موسم 2019-2020) وسجل له 71 هدفًا في 104 مباريات وفاز معه بكأس ايطاليا والكأس السوبر المحلية.

انتقل بعدها إلى يوفنتوس في 2016 مقابل 90 مليون يورو، لكن بعد موسمين متواضعين مع الفريق، انضم إلى ميلان على سبيل الإعارة صيف 2018، قبل أن ينتقل معارا أيضا إلى تشلسي مطلع 2019، الذي حقق معه لقب الدوري الأوروبي قبل أن يعود إلى تورينو في صيف 2019.

وغادر هيغواين عملاق تورينو بعدما ساهم في فوزه بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات، إضافة إلى كأس إيطاليا مرتين، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

انضم إلى إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام صيف 2020.

خاض 3 نهائيات في كأس العالم، وسجل 31 هدفًا في 75 مباراة دولية، وبلغ نهائي مونديال 2014 في البرازيل قبل الخسارة أمام ألمانيا.