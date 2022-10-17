كال مدرب ليفربول يورغن كلوب المديح لهداف فريقه محمد صلاح "المذهل" الذي أصبح قريبا من تسجيل رقمين قياسيين جديدين، بعدما سجل هدف فوز الريدز 1-صفر على مانشستر سيتي حامل اللقب في قمة بملعب أنفيلد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

وأعرب كلوب عن سعادته بدور صلاح المحوري أكثر في قلب الهجوم عندما تجاوز بسرعته جواو كانسيلو مدافع سيتي ليمنح ليفربول انتصارا كان في أمس الحاجة إليه بعد المعاناة من أسوأ بداية موسم بالدوري بعد 8 مباريات منذ موسم 2012-2013.

وقال كلوب للصحفيين "كان مذهلا بالتأكيد، كان ضمن ثنائي في قلب الهجوم مع روبرتو فيرمينو، وهدفه من طراز عالمي".

استمتعوا بتمريرة أليسون الذهبية والإنهاء الأسطوري من الملك صلاح في شباك مانشستر سيتي ⚽️👑 أعد التغريد 🔁 إذا قمت بتكرار المقطع أكثر من مرة 🤩pic.twitter.com/YF0y7eMd93 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2022

ورأى المدرب الألماني أن صلاح -الذي يميل عادة للعب بشكل أوسع كجناح- لم يكن محظوظا بعدم التسجيل في وقت سابق في المباراة.

وأضاف "موقفه قبل الهدف مباشرة كان سوء حظ لعدم التسجيل مسبقا، بعيدا عن ذلك كان جيدا عند امتلاك الكرة، وشكل تهديدا مستمرا، واجتهد لأقصى درجة؛ كان أداؤه رائعا".

ورغم البداية الضعيفة نسبيا للنجم المصري هذا الموسم، فيبدو أنه استعادا توهجه ليواصل حصد الأرقام القياسية، إذ ذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم أن صلاح أصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 100 هدف على الأقل بالقدم اليسرى خلف النجم المعتزل روبي فاولر بـ5 أهداف فقط، أي يمكنه تصدر القائمة قريبا.

وأعلن نادي ليفربول أن صلاح تخطى القائد السابق ستيفن جيرارد؛ ليصبح ثاني هدافي الريدز في البريميرليغ بتسجيله 121 هدفا، ليكون على بعد 8 أهداف فقط من تخطي متصدر القائمة روبي فاولر.

8 أهداف فقط تفصل @MoSalah عن صدارة ترتيب هدافي الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز! 🇪🇬👑 هذا عصر محمد صلاح 🙌 pic.twitter.com/1kMrW891XK — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2022

من جانبه، تمنى صلاح -الذي لعب في قلب الهجوم أيضا حين سجل ثلاثية في الفوز الكاسح 7-1 على رينغرز بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي- أن يمنح الانتصاران انطلاقة جديدة لفريقه.

وقال "أتمنى أن نحظى بثقة أكبر، وأن نبدأ سلسلة انتصارات. في الأسابيع الماضية كما تعرفون لم نكن في أفضل حالاتنا، وبدأنا بالفعل من المباراة الماضية، وهذه المباراة أيضا ستساعدنا ويجب أن نحافظ على هذه الوتيرة".