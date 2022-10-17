كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية

توج نجم ريال مدريد كريم بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، ليصبح أول فرنسي يفوز بالجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) منذ أن حصل عليها مواطنه زين الدين زيدان قبل نحو ربع قرن.

وحسم بنزيمة السباق بتفوق واضح على أقرب منافسيه، بعد عروضه الرائعة خلال الموسم الماضي ومساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم صاحب الـ 34 عاما 44 هدفا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

وقدم اللاعب ذو الأصول الجزائرية مستويات خارقة أمام أقوى الفرق بدوري الأبطال، مسجلا ثلاثية "هاتريك" أمام كل من سان جيرمان في غضون 17 دقيقة بالشوط الثاني في إياب ثمن النهائي، وتشلسي في إنجلترا بذهاب ربع النهائي. كما أحرز 3 أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، ليقود ريال إلى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.

ترتيب اللاعبين العشرة في جائزة الكرة الذهبية

كريم بنزيمة- ريال مدريد ساديو ماني- بايرن ميونخ كيفين دي بروين- مانشستر سيتي روبرت ليفاندوفكسي- برشلونة محمد صلاح- ليفربول كيليان مبابي- سان جيرمان تيبو كورتوا حارس ريال مدريد فينيسوس جونيور- ريال مدريد لوكا مودريتش- ريال مدريد إرلينغ هالاند- مانشستر سيتي

أفضل فترة في مسيرة بنزيمة

وضم بنزيمة الكرة الذهبية إلى جائزة أفضل لاعب بأوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) والتي حصل عليها في أغسطس/آب الماضي، ليؤكد هداف النادي الملكي أنه في أفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.

وأصبح بنزيمة خامس فرنسي يتوج بالكرة الذهبية، بعد ريمون كوبا (عام 1958) وميشال بلاتيني (أعوام 1983، 1984، 1985) وجان-بيار بابان (عام 1991) وزيدان (عام 1998).

وكانت الجائزة تمنح في السابق اعتمادا على أداء اللاعب على مدار السنة. لكن النظام تغير، وبات التقييم يعتمد على ما يقدمه اللاعب خلال الموسم.

جوائز حفل الكرة الذهبية 2022

من جانب آخر، شهد حفل الاثنين منح الجوائز التالية: