كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية

توج نجم ريال مدريد كريم بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، ليصبح أول فرنسي يفوز بالجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) منذ أن حصل عليها مواطنه زين الدين زيدان قبل نحو ربع قرن.

وحسم بنزيمة السباق بتفوق واضح على أقرب منافسيه، بعد عروضه الرائعة خلال الموسم الماضي ومساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

