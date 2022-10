شهدت مباراة بوروسيا دورتموند ومضيفه يونيون برلين -متصدر الدوري الألماني لكرة القدم- أمس الأحد، تسجيل واحد من أغرب الأهداف في تاريخ كرة القدم وقد يكون الأغرب في البوندسليغا.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للهدف الذي سجله مهاجم فريق يونيون جانيك هابيرير، عقب خطأ ساذج من غريغور كوبيل حارس مرمى بوروسيا دورتموند، تسبب بتلقي فريقه الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

وجاء الخطأ بعد كرة أعادها دفاع دورتموند للحارس، الذي حاول تشتيتها بعيدا عن مرماه، إلا أنه تزحلق على الأرض بدون أن يلمسه أحد، لتصطدم به الكرة وتتهيأ بشكل مثالي أمام المرمى الخالي للمهاجم الألماني هابيرير، الذي استثمر هذا الخطأ وسدد الكرة في الشباك.

A gift of a first goal 🎁

A stunning second 👌

🎥 Watch the highlights at @FCUnion_en stretch their lead at the top of the #Bundesliga to FIVE points 📈 😲#MD10 | #SuperSunday | #FCUBVB pic.twitter.com/2ozN6VoQOV

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 16, 2022