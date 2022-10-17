الكرة الذهبية.. أحلام وكوابيس نجوم كرة القدم

رغم اقتراب الفرنسي كريم بنزيمة من حسم الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، بإجماع المتابعين والمحللين، فإن العالم يتوق إلى متابعة الحفل، الذي يُقام سنويا بهذه المناسبة، خاصة وأنه يحمل أرقى جائزة فردية في كرة القدم.

موعد حفل الكرة الذهبية

من المقرر أن تقيم مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية العريقة حفلها السنوي لهذا العام اليوم الاثنين على مسرح "شاتليه" في العاصمة باريس، بداية من العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت المجلة الفرنسية يوم 11 مارس/آذار 2022 أنها قامت بتعديل معايير تقييم اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة.

وجرى تقييم اللاعبين في هذه النسخة، بناءً على ما قدموه خلال الموسم الكروي الماضي 2021-2022، بالإضافة إلى تقليل عدد المصوتين لضمان ضبط عملية التصويت، مع استثناء إنجازات اللاعبين السابقة من المعايير.

وتصب هذه المعايير في صالح بنزيمة، الذي قدّم أداء مذهلا على المستويين الجماعي والفردي مع ريال مدريد، في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، في انتظار الإعلان الرسمي عن فوزه.

إطلاق جائزة الكرة الذهبية وتعديل قوانينها

بدأت مجلة فرانس فوتبول بتوزيع جائزة "الكرة الذهبية" (Ballon d’or) يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 1956، ونال الإنجليزي ستانلي ماثيوس، لاعب نادي بلاكبول، شرف حمل النسخة الأولى منها.

في البداية، كانت المجلة هي من تختار الفائز، كونها صاحبة الجائزة، إلا أن ذلك يتم الآن بتصويت عدد من الصحفيين المتخصصين في كرة القدم.

ومنذ تأسيسها، منحت فرانس فوتبول الجائزة للاعبين الأوروبيين فقط، لكن القانون عُدّل عام 1995، ليتم منحها للاعبين الذي ينافسون في البطولات الأوروبية.

وكان الليبيري جورج ويا، نجم ميلان السابق، أول المستفيدين من هذه الخطوة، إذ فاز بالجائزة عام 1995، وهو الأفريقي الوحيد الذي حظي بهذا الشرف الرفيع.

أما البرازيلي رونالدو نازاريو، فكان أول لاعب من أميركا الجنوبية يحصد الجائزة، وكان ذلك عام 1997، وحينها كان "الظاهرة" قد انتقل للتو من برشلونة إلى ميلان.

توسعت قائمة المتنافسين على الكرة الذهبية، بعدما أصبح ذلك مُتاحا أمام جميع لاعبي العالم عام 2007، ومع ذلك فاز بها البرازيلي كاكا، لاعب وسط ميلان، في ذلك الوقت.

اتحاد الجائزة مع الفيفا ثم انفصالهما

واتفقت فرانس فوتبول مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دمج جائزتيهما معا، وذلك عام 2010، ليتغير اسمها حينذاك إلى "كرة الفيفا الذهبية"، التي تُوج بها ليونيل ميسي للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد انتهاء العقد بين الجانبين وعدم توصلهما إلى اتفاق لتجديده، قررت فرانس فوتبول العودة إلى منح جائزة الكرة الذهبية عام 2016، وفي المقابل أنشأ (فيفا) جائزته لأفضل لاعب في العالم، تحت اسم "الأفضل" (The Best).

وكان كريستيانو رونالدو اللاعب الذي تُوج بالجائزة بعد انفصالها عن (فيفا) في أول نسختين عامي 2016 و2017.

وعام 2018، نجح الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، في التتويج بالجائزة، ليكسر هيمنة الثنائي ميسي وكريستيانو عليها، التي امتدت إلى 10 سنوات متتالية.

الرقم القياسي

يحمل الأرجنتيني ميسي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة، وذلك في 7 مرات، متقدما على أقرب منافسيه، وهو غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو، بفارق جائزتين.

أول جوائز ميسي كانت عام 2009، وظل محتكرا إياها في الأعوام الثلاثة التالية (2010 و2011 و2012)، ثم عاد لاعتلاء المنصة مجددا على فترات متفرقة، وذلك في أعوام 2015 و2019، و2021.

وحقق ميسي جميع هذه الجوائز بقميص برشلونة، باستثناء الأخيرة التي توج بها بعد أشهر من انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

أما كريستيانو، ففاز بالجائزة عام 2008 بقميص مانشستر يونايتد، وفي أعوام 2013 و2014 و2016 و2017 مع ريال مدريد.

ويأتي الفرنسي ميشال بلاتيني والهولنديين يوهان كرويف وماركو فان باستن في المركز الثالث، وفي جعبة كل منهم 3 كرات ذهبية.

الفائزون حسب الدولة والنادي

بفضل الكرات الذهبية السبع التي تُوج بها ميسي، تتصدر الأرجنتين قائمة الدول الفائزة بالجائزة، بالشراكة مع ألمانيا (5 لاعبين)، وهولندا (3 لاعبين)، والبرتغال (3 لاعبين).

كما وضعت كرات "البرغوث" ناديه السابق برشلونة على عرش الأندية، برصيد 12 كرة ذهبية (ميسي و5 لاعبين آخرين)، متقدما على غريمه ريال مدريد صاحب 11 كرة ذهبية (7 لاعبين).

جوائز استثنائية

منحت مجلة فرانس فوتبول جائزة استثنائية لألفريدو دي ستيفانو، أسطورة ريال مدريد، في 24 ديسمبر/كانون الأول 1984، وحملت اسم جائزة "الكرة الذهبية السوبر".

وتفوق دي ستيفاتو، الذي سبق له الفوز بالكرة الذهبية عامي 1957 و1959، في التصويت على الجائزة الاستثنائية التي قُدمت لمرة وحيدة، على الفرنسي بلاتيني والهولندي كرويف.

وبمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس الجائزة، قررت مجلة فرانس فوتبول تدشين جائزة جديدة حملت اسم "الكرة الذهبية البديلة".

إذ سعت المجلة بهذه الجائزة إلى تعويض أساطير أميركا الجنوبية، الذين لم يفوزا بالكرة الذهبية، وعلى رأسهم الأسطورتان بيليه ودييغو أرماندو مارادونا.

واختارت المجلة أعواما محددة لاختيار اللاعب الأفضل فيها، دون تجريد صاحبها الأصلي من الجائزة، ليفوز بيليه بسبع كرات ذهبية عن أعوام 1958 و1959 و1960 و1961 و1963 و1964 و1970.

أما مارادونا فكان نصيبه كرتين ذهبيتين عن عامي 1986 و1990، في حين كانت كرة وحيدة من نصيب كل من البرازيليين غارينشيا (1962)، وروماريو (1994)، والأرجنتيني ماريو كيمبس (1978).

نجوم من دون كرة ذهبية

وعلى مر تاريخ الكرة الذهبية، شهدت بعض النسخ جدلا واسعا بسبب اختيار أسماء لم تحظ بالإجماع بين عشاق الساحرة المستديرة، ورأى المتابعون حينها أن بعض اللاعبين كانوا أحق بالتتويج بالنظر إلى مشوارهم في تلك السنة.

ويبرز من بين تلك الأسماء الهولندي ويسلي شنايدر الذي توج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال مع إنتر ميلان ووصل إلى نهائي كأس العالم في جنوب أفريقيا، والفرنسي فرانك ريبيري الذي توج بـ4 ألقاب مع بايرن ميونخ -من بينها دوري الأبطال- عام 2013 من دون أن يحظى بشرف الحصول على الكرة الذهبية التي ذهبت لكريستيانو رونالدو.

واعتبر البرتغالي لويس فيغو أنه لم يكن الخيار الأمثل للحصول على الكرة الذهبية عام 2000، في ظل وجود نجوم آخرين، مثل النجم التاريخي لنادي روما فرانشيسكو توتي.

وفي عام 2006، وصف فوز كانافارو من قبل الصحافة العالمية بـ"الفضيحة"، فلا يختلف اثنان على أن القائد السابق لمنتخب إيطاليا كان أحد أفضل المدافعين في مونديال 2006 الذي توج به "الآتزوري"، ولكن أيضا كان الحارس جيانلويجي بوفون وأندريا بيرلو أفضل منه وساهما أكثر في فوز منتخب بلادهما باللقب العالمي.

الكرة الذهبية للنساء والشباب وجائزة ياشين

على غرار الرجال، استحدثت فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية للنساء وللشباب، وبدأت بتوزيعها للمرة الأولى عام 2018.

وكانت النرويجية أدا هيغربيرغ أول من تُوجت من النساء في ذلك العام، تلتها الأميركية ميغان رابينو عام 2019، وأخيرا الإسبانية أليكسيا بوتياس عام 2021.

أما على صعيد الشباب، فكان السبق للفرنسي كيليان مبابي عام 2018، ثم جاء الدور على الهولندي ماتياس دي ليخت عام 2019، ثم بيدري غونزاليس عام 2021.

وأعلنت المجلة الفرنسية عام 2019 إنشاء جائزة أفضل حارس مرمى، فاز بها البرازيلي أليسون، وخلفه الإيطالي جانلويجي دوناروما عام 2021.