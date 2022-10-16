"كلاسيكو الأرض" أبيض.. ريال مدريد يهزم برشلونة وينفرد بصدارة الليغا

انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3-1 على ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة -اليوم الأحد- في قمة مباريات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وارتفع رصيد "الملكي" الذي حقق فوزه الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد، إلى 25 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي تلقى خسارته الأولى بالمسابقة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد.

وتقدم الريال بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيمة (12) قبل أن يضيف زميله الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني (35).

وفي الشوط الثاني، قلص البديل فيران توريس الفارق بتسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83، غير أن البرازيلي رودريغو قضى نهائيا على آمال الفريق الكتالوني في التعادل عقب تسجيله هدف الريال الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عبر ركلة جزاء.

وهذه هي الخسارة الأولى لبرشلونة في الدوري، إذ دخل الفريقان المواجهة الأحد وهما لم يخسرا أي مباراة في الليغا.

وبهذا الفوز ثأر فيه "الملكي" من خسارته على ملعبه الموسم الماضي برباعية نظيفة رغم إحرازه اللقب حينها.

كما نجح "الميرينغي" -الذي ضمن بلوغ الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا- بتوجيه ضربة معنوية ثانية في أقل من 4 أيام بعد سقوط الفريق الكتالوني في فخ التعادل مع إنتر الإيطالي 3-3 الأربعاء الماضي، مما جعل مهمة بلوغه ثمن النهائي شبه مستحيلة.