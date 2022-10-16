في الدوري الألماني.. يونيون برلين يتمسك بالصدارة وبايرن يكتسح فرايبورغ وينتزع الوصافة

عزز يونيون برلين صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بفوز ثمين بهدفين نظيفين على ضيفه بوروسيا دورتموند، في حين اكتسح بايرن ميونخ فرايبورغ بخماسية نظيفة وانتزع وصافة البوندسليغا.

وسجل هدفي فريق العاصمة الألمانية، يانيك هابيرير (8 و21) ليمنح فريقه انتصاره السابع هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، بينما عجز دورتموند عن العودة للمباراة من جديد طوال الفترة المتبقية من المواجهة، ليتلقى خسارته الرابعة مقابل 5 انتصارات وتعادل وحيد في مشواره بالمسابقة في الموسم الحالي.

وارتفع رصيد يونيون برلين إلى 23 نقطة ليواصل التحليق في الصدارة متفوقا بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ. وتوقف رصيد دورتموند الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة عند 16 نقطة في المركز الثامن ليبتعد خطوة جديدة في سباق المنافسة على القمة.

وفي "أليانز أرينا"، كشر بايرن ميونخ عن أنيابه وبعث برسالة شديدة اللهجة ليونيون برلين بعد أن اكتسح ضيفه فرايبورغ بخماسية نظيفة.

وارتفع رصيد بايرن الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة إلى 19 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد فرايبورغ الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وفي لقائه الأول ببوندسليغا بعد ضمان تأهله للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، قدم الفريق البافاري أفضل عروضه في المسابقة المحلية هذا الموسم وتلاعب نجومه بلاعبي فرايبورغ، ليحققوا فوزا عريضا بأقل مجهود.

وسجل خماسية بايرن سيرج غنابري (13) وإيريك مكسيم تشوبو موتينغ (33) وليروي ساني (53) وساديو ماني (56) ومارسيل سابيتسر (80).