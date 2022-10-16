صلاح سجل هدف الفوز.. ليفربول يهزم مانشستر سيتي ويستعيد الثقة

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لفوز صعب على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف -اليوم الأحد- في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز أرسنال على ليدز يونايتد بهدف نظيف وتشلسي على أستون فيلا بهدفين دون رد، وتعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد من دون أهداف وساوثهامبتون مع ويستهام 1-1.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ76، ليمنح فريقه 3 نقاط كان في أشد الحاجة لها.

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

وهذا هو الانتصار الثالث لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في 4.

في المقابل، باتت هذه هي الخسارة الأولى لفريق مانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين.