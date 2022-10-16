خرج من دوامة التعادلات.. سان جيرمان يهزم مرسيليا في الكلاسيكو الفرنسي

أكّد حامل اللقب باريس سان جرمان تفوقه على غريمه وضيفه مرسيليا بالفوز عليه بهدف نظيف في المرحلة الـ11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مما سمح له بالابتعاد في الصدارة بفارق 3 نقاط أمام لوريان الذي تعثر السبت بالتعادل مع رينس من دون أهداف.

وسجّل النجم البرازيلي نيمار هدف الفوز الوحيد في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع في الشوط الأول.

وأكمل مرسيليا بعشرة لاعبين في الربع ساعة الأخير، مما ساهم في تلقيه هزيمته الثانية تواليا هذا الموسم. وتجمّد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط عن الفريق الباريسي المتصدر.

وخرج سان جرمان من دوامة التعادلات التي علق فيها فريق المدرب كريستوف غالتييه في مبارياته الثلاث الأخيرة محليا وقاريا.

ومرة أخرى، أكد سان جرمان تفوقه في "لو كلاسيك" الكرة الفرنسية، إذ لم يخسر سوى مباراة واحدة من أصل 26 خاضها في جميع المسابقات ضد مرسيليا (21 فوزا و4 تعادلات) منذ عام 2011.

وقد فاز سان جرمان في 10 من المباريات الـ12 الأخيرة التي استضاف فيها نادي الجنوب الفرنسي في الدوري.