كرة قدم

بمشاركة 13 دولة.. اللجنة الأمنية لكأس العالم 2022 في قطر تنظم تمرين "وطن"

الزي الرسمي لقوة أمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 - المصدر: اللجنة الأمنية
الزي الرسمي لقوة الأمن في ملاعب مونديال قطر 2022 (اللجنة الأمنية لكأس العالم)
16/10/2022

أعلنت اللجنة الأمنية لكأس العالم 2022 في قطر تنظيمها "تمرين وطن" في إطار تأكيد الجاهزية الأمنية والاستعداد لاستضافة المونديال، ويعد التمرين الأكبر من نوعه من حيث عدد الجهات العسكرية والمدنية والدول المشاركة وتطور أحداثه ووقائعه.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، إن "عددا من الدول الشقيقة والصديقة ستشارك في التمرين بقوات عسكرية ذات مهمة مختلفة ومتنوعة، حرصا من الجهات المنظمة على الاستفادة من تجارب الدول وتبادل الخبرات الأمنية".

ومن أبرز الدول المشاركة: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والكويت وباكستان وتركيا والأردن وفلسطين.

وسينظم التمرين في الفترة من 23 إلى 27 من الشهر الجاري بمشاركة مختلف الجهات العسكرية والمدنية المعنية باستضافة البطولة كل حسب اختصاصه.

وأوضحت اللجنة الأمنة أن الهدف من التمرين تعزيز دور الجهات المعنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الاعتيادية والإضافية أثناء بطولة كأس العالم، لقياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك بين الجهات العسكرية والمدنية.

وأشارت إلى أن التمرين سيعمل على تعزيز التعاون الوثيق وتبادل الخبرات والتجارب مع القوات المشاركة في التمرين من الدول الشقيقة والصديقة وبما يضمن تعزيز التعاون المشترك لتطبيق أفضل الممارسات الأمنية في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.

ووفق اللجنة، فإن "تمرين وطن" يعد الأكبر من نوعه من حيث عدد الجهات العسكرية والمدنية المشاركة فيه، بالإضافة إلى تطور أحداثه ووقائعه التي تجمع بين الشق العسكري والشق المدني.

ولفت البيان إلى تنوع وتدرج سيناريوهات التمرين المختلفة المبنية على كافة أنواع المخاطر والتحديات المحتملة في بطولة كأس العالم، وذلك بعد دراستها من قبل المختصين والخبراء في المجالات المشمولة بالتمرين.

كما يعد التمرين هذا العام شاملاً ومتنوعا مقارنة بالتمرين الذي أجري في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، نظرا لاتساع دائرة الجهات العسكرية والمدنية، ومشاركة قوات أمنية وشرطية ذات مهام تخصصية لبعض الدول المشاركة، فضلاً عن كونه يقام قبل أيام من انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن تحتضن قطر نهائيات كأس العالم 2022 في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، في حدث هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

المصدر : وكالة سند