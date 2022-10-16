بمشاركة 13 دولة.. اللجنة الأمنية لكأس العالم 2022 في قطر تنظم تمرين "وطن"

أعلنت اللجنة الأمنية لكأس العالم 2022 في قطر تنظيمها "تمرين وطن" في إطار تأكيد الجاهزية الأمنية والاستعداد لاستضافة المونديال، ويعد التمرين الأكبر من نوعه من حيث عدد الجهات العسكرية والمدنية والدول المشاركة وتطور أحداثه ووقائعه.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، إن "عددا من الدول الشقيقة والصديقة ستشارك في التمرين بقوات عسكرية ذات مهمة مختلفة ومتنوعة، حرصا من الجهات المنظمة على الاستفادة من تجارب الدول وتبادل الخبرات الأمنية".

ومن أبرز الدول المشاركة: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والكويت وباكستان وتركيا والأردن وفلسطين.

وحرصا من الجهات المنظمة لـ #تمرين_وطن على الاستفادة من تجارب الدول وتبادل الخبرات الأمنية.. يُشارِك في التمرين عدد من الدول الشقيقة والصديقة بقوات عسكرية ذات مهام مختلفة ومتنوعة.#اللجنة_الأمنية pic.twitter.com/jcDVDDRAtX — Security Committee – اللجنة الأمنية (@SeCommittee2022) October 16, 2022

وسينظم التمرين في الفترة من 23 إلى 27 من الشهر الجاري بمشاركة مختلف الجهات العسكرية والمدنية المعنية باستضافة البطولة كل حسب اختصاصه.

وأوضحت اللجنة الأمنة أن الهدف من التمرين تعزيز دور الجهات المعنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الاعتيادية والإضافية أثناء بطولة كأس العالم، لقياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك بين الجهات العسكرية والمدنية.

وأشارت إلى أن التمرين سيعمل على تعزيز التعاون الوثيق وتبادل الخبرات والتجارب مع القوات المشاركة في التمرين من الدول الشقيقة والصديقة وبما يضمن تعزيز التعاون المشترك لتطبيق أفضل الممارسات الأمنية في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.

ووفق اللجنة، فإن "تمرين وطن" يعد الأكبر من نوعه من حيث عدد الجهات العسكرية والمدنية المشاركة فيه، بالإضافة إلى تطور أحداثه ووقائعه التي تجمع بين الشق العسكري والشق المدني.

مواصلة للاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، تُنظِم اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️#تمرين_وطن خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري بهدف اختبار الجاهزية وتكامل الأدوار لضمان استضافة آمنة للفعاليات والأحداث الرياضية التي تقام في دولة قطر. pic.twitter.com/TrqWhLIHuS — Security Committee – اللجنة الأمنية (@SeCommittee2022) October 16, 2022

ولفت البيان إلى تنوع وتدرج سيناريوهات التمرين المختلفة المبنية على كافة أنواع المخاطر والتحديات المحتملة في بطولة كأس العالم، وذلك بعد دراستها من قبل المختصين والخبراء في المجالات المشمولة بالتمرين.

كما يعد التمرين هذا العام شاملاً ومتنوعا مقارنة بالتمرين الذي أجري في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، نظرا لاتساع دائرة الجهات العسكرية والمدنية، ومشاركة قوات أمنية وشرطية ذات مهام تخصصية لبعض الدول المشاركة، فضلاً عن كونه يقام قبل أيام من انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن تحتضن قطر نهائيات كأس العالم 2022 في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، في حدث هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.