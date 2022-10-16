يخدم 80 شخصا في الدقيقة.. مركز خدمات جديد لبطاقة "هيّا" المخصصة لجماهير مونديال قطر

أكّد سعيد الكواري المدير التنفيذي لمنصة "هيّا"، أن مركز خدمات بطاقة "هيّا" في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، يقدم الخدمة لـ80 شخصا في الدقيقة الواحدة، من خلال 80 نافذة مجهزة لتقديم المساعدة لجمهور مونديال قطر 2022، الذي تنطلق منافساته يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشدد الكواري -في تصريح صحفي خلال الجولة التعريفية التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث للإعلاميين- على أن بطاقة "هيّا" إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات المونديال للدخول إلى الملاعب.

كما أن البطاقة تتيح الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال فترة البطولة، وتعدّ بمثابة تصريح دخول إلى الدولة للمشجعين القادمين من الخارج.

وأضاف الكواري أن المراكز التي افتتحت -حتى الآن- قادرة على تقديم الخدمة للجميع.

وأوضح أن البطاقة المطبوعة غير إلزامية، حيث إنه بإمكان الحاصل على بطاقة "هيّا" استخدام النسخة الرقمية التي تمكّنه من الاستفادة من جميع الخدمات بعد تفعيلها.