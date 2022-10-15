نهاية موهبة فذة.. اتهام غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد بمحاولة اغتصاب والاعتداء على امرأة

وجّهت النيابة العامة البريطانية -اليوم السبت- إلى مايسون غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد تهمة محاولة اغتصاب والاعتداء على امرأة.

وقالت المدّعية العامة البريطانية جانيت بوتر إن الادعاء "فوّض اليوم شرطة مانشستر الكبرى لاتهام مايسون غرينوود (21 عاما) بالشروع في الاغتصاب وإظهار سلوك متسلط ومتنمر والاعتداء الذي أفضى إلى ضرر جسدي فعلي".

وأضافت بوتر أن الادعاء "يذكّر الأطراف المعنية بوجود إجراءات جنائية ضد المتهم، وأن لديه الحق في محاكمة عادلة".

ومن المتوقع أن يمثل الدولي الإنجليزي أمام قضاة التحقيق في محكمة مانشستر وسالفورد الاثنين لمواجهة التهم الثلاث المتعلقة بالشابة ذاتها.

ولم يعلق اللاعب أو أي ممثل عنه على الادعاءات في أي مرحلة.

وقبض على غرينوود في يناير/كانون الثاني الماضي بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي".

يذكر أنه منذ الساعات الأولى التي ظهر فيها شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه كما أعلنت شركة "نايكي" للسلع الرياضية إنهاء عقد رعايتها للاعب.