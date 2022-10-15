من 1970 إلى 2022.. مسار متأن وصلب لبناء كرة القدم في قطر

منذ مباراته الدولية الأولى عام 1970 وصولا إلى المونديال المقرر على أرضه نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تطور منتخب قطر تدريجيا بفضل مدربين أجانب على غرار الفرنسيين فيليب تروسييه وكريستيان غوركوف، اللذين تحدثا عن "الزخم" الرياضي في البلاد و"الإمكانات غير المحدودة".

اكتشفت قطر كرة القدم في أربعينيات القرن الماضي، تزامنا مع توافد العمال الأجانب الذين جاؤوا للاستفادة من طفرتها النفطية، وخاض المنتخب القطري أول مباراة دولية له عام 1970، وفي عام 1981، وصلت قطر إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة.

ويقول فيليب تروسييه -الذي أشرف على المنتخب القطري عام 2004- إنه "لم يكن هناك الكثير من الموارد البشرية، ولم تكن هناك ممارسة منتظمة لكرة القدم" بسبب قلة الاهتمام وعدم وجود البنية التحتية والمدربين، حسب تروسييه.

لكن الدافع لتطوير الرياضة كان من الأهداف الرئيسية للقيادة القطرية التي بدأت في دعم الأندية المحلية خلال فترة التسعينيات.

زخم لخلق جاذبية رياضية

وتحدث تروسييه (67 عاما) عن "زخم لخلق جاذبية رياضية من خلال تنظيم البطولات الكبرى (بدءا من دورة الألعاب الآسيوية عام 2006) وتزويد البلاد بالبنية التحتية".

وبفضل الاستعانة بمدربين أجانب ولاعبين دوليين في نهاية مشوارهم الكروي، أصبحت كرة القدم "وسيلة لنقل هذا التواصل".

وتعد أكاديمية أسباير -التي أُسست عام 2004- المسؤولة عن تحديد وتطوير الرياضيين القطريين المستقبليين، وباتت الآلية المركزية.

وقال غوركوف (67 عاما) الذي أشرف على نادي الغرافة (الاتحاد سابقا) في موسمي 2002-2003 و2018-2019، إن "إستراتيجية البناء الطويلة الأمد هذه في قطر مذهلة تماما، فنحن في تغيير سريع متواصل، في التدريب وما إلى ذلك".

في أسباير بالذات، استقر الإسباني فيليكس سانشيس، المدرب الحالي للمنتخب القطري، عام 2006.

وهناك أيضا تدربت أسماء كبيرة في المنتخب الوطني، مثل أكرم عفيف، وسعد الشيب، والمعز علي.

"50-50"

ومن أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم، دخل لاعبو المنتخب القطري منذ يونيو/حزيران الماضي في معسكر من أجل أن يكونوا جاهزين لخوض هذا الاستحقاق.

ورأى غوركوف -الذي أشرف على المنتخب الجزائري بين 2014 و2016- أنه "بالنسبة لأي منتخب وطني، لا يوجد سوى القليل من الوقت للتحضير" وبالتالي "إنها ميزة كبيرة" بالنسبة للمنتخب القطري أن يتحضر للنهائيات بوجود لاعبيه الدوليين في تصرف المدرب قبل فترة طويلة من الاستحقاق.

لكن بالنسبة لتروسييه -الذي درب أيضا ساحل العاج ونيجيريا واليابان والمغرب- فإن هذا الاستعداد ينطوي على مخاطر، ويتسبب في "نوع من الإحباط" للذين يعرفون أنهم لن يكونوا أساسيين خلال النهائيات العالمية.

كما أن هذا الأمر يحرم المدرب نفسه من "اختيار من يستحق (الوجود في المنتخب) في الوقت المناسب".

وبعد الفوز بلقب أبطال آسيا لعام 2019، سيكون الهدف التالي للـ"عنابي" بلوغ الدور الثاني من كأس العالم التي يستضيفها اعتبارا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويرى تروسييه أن حظوظ تأهل قطر إلى ثمن النهائي "50-50″، مضيفا أن "لديهم رغبة في اجتياز الدور الأول وهذا أمر واضح، لكني أعتقد أن التحدي معقد للغاية".

وستكون المباراة الافتتاحية ضد الإكوادور في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا السنغال بطلة أفريقيا وهولندا وصيفة بطلة العالم 3 مرات، وهذا الاختبار الأول يقلق تروسييه لأنه يرى "أنه من الأفضل أن تلعب المباراة الأولى مع الفريق الأقوى (في المجموعة)".