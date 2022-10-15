"لن أشكّل مشكلة لبرشلونة".. تشافي يلمح إلى الرحيل عن البرسا

قال الإسباني تشافي مدرب برشلونة إنه سيتخلى عن منصبه عندما يعجز عن تقديم الحلول لفريقه الذي سيواجه غريمه ريال مدريد غدا الأحد في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واقترب برشلونة من الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعد سقوطه بفخ التعادل أمام ضيفه إنتر الإيطالي (3-3) الأربعاء، رغم إنفاقه الكبير في سوق الانتقالات الصيفية.

تشافي الذي أقرّ بخطئه متحملا نتيجة التعادل مع إنتر قال عشية مواجهة ريال "أنا أيضًا مشجع لبرشلونة.. جئت لأقلب الأمور وبمقدورنا دومًا القيام بذلك".

وتابع "عندما أقتنع بعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر أعود إلى بيتي. لن أشكّل مشكلة لبرشلونة عندما نتوصل إلى قناعة بأني لن أكون الحل، لكن حاليا أنا متفائل".

وسيستعيد برشلونة خدمات مدافعه الفرنسي الدولي جول كونديه، وقد قال تشافي "هو بحال جيدة، وجاهز 100%. إنه سعيد وبحال بدنية جيدة، تدرّب بجهد وهو متاح"، من دون أن يوضح إذا كان سيدفع بلاعب إشبيلية السابق أساسيا.

وأكّد المدرب السابق للسد القطري أن فريقه لن يتأثر باقتراب خروجه من دوري الأبطال "عندما تكون لاعبًا، تعطي أهمية ضئيلة للمباراة السابقة. العام الماضي لم نكن في دينامية جيدة وهزمناهم (4-صفر)".

وأضاف لاعب الوسط الدولي السابق "نحن على المسار الجيد، قدمنا ليغا مميزة".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد بعد 8 مباريات على انطلاق الدوري.

وأشار تشافي إلى خياراته في مباراة الأحد "ليس لدينا رونالد (أراوخو) الذي أوقف (البرازيلي) فينيسيوس الموسم الماضي. لذا، فإن من سيلعب على الجهة اليمنى يجب أن يكون جيدًا جدا، لكنه سيحصل على المساعدة؛ هذا عمل جماعي. باستثناء فينيسيوس، تقلقني كتلة ريال بشكل عام".

وعن الفارق بين مواجهة ريال كلاعب أو كمدرب، قال بطل العالم السابق مع منتخب بلاده "من دون أي شك، تستفيد أكثر عندما تكون لاعبًا، لأن (منصب) المدرب جاحد، من الأفضل أن تكون لاعبًا".